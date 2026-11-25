Il primo vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref dichiara che Teheran ignora il blocco navale USA grazie al commercio via terra. L'inflazione raggiunge l'88,7% a ottobre.

Il primo vicepresidente iraniano, Mohammad Reza Aref, ha dichiarato mercoledì che l'Iran non mostra preoccupazione per il blocco navale statunitense, sottolineando un incremento significativo del carico merci attraverso confini diversi da quelli meridionali. Questa presa di posizione arriva in un momento di intensa pressione economica per Teheran, dove il governo sta tentando attivamente di contenere i drastici aumenti dei prezzi al dettaglio.

Resilienza alle sanzioni navali USA

Le riserve strategiche del paese sono definite solide dal vicepresidenti, che ha affermato che le scorte di beni sono abbondanti, sebbene non abbia fornito cifre specifiche per quantificare questa disponibilità. Aref ha sottolineato che l'aumento delle operazioni di scarico e sdoganamento delle merci attraverso i confini non meridionali invia un messaggio chiaro alla comunità internazionale: il blocco navale imposto dal nemico non sta fermando il flusso di beni essenziali. Questa dichiarazione serve a rassicurare la popolazione sul fatto che le vie di approvvigionamento alternate stanno funzionando efficacemente.

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Dati inflazioneOctober e costi alimentari

I dati economici pubblicati dal Centro statistico dell'Iran mostrano una situazione critifica, con i prezzi al consumo a ottobre risultati dell'88,7% superiori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'inflazione media annua ha registrato un'accelerazione significativa, attestandosi al 76,8%, riflettendo una delle ondate inflazionistiche più gravi degli ultimi decenni. La categoria che ha sofferto di più è quella dei prodotti alimentari, i cui prezzi sono aumentati del 112,6% su base annua, aggravando la crisi del potere d'acquisto per milioni di cittadini.

Origine del conflitto e Task Force Iron Gate

La crisi economica attuale è direttamente collegata alla guerra in corso in Iran, che è durata quasi nove mesi, creando un contesto di instabilità che alimenta l'aumento dei costi. Gli Stati Uniti avevano già reintrodotto un blocco navale sui porti iraniani nel mese di luglio, cercando di isolare l'economia del paese. A inizio di questo mese, Washington ha inoltre annunciato la creazione della Task Force Iron Gate, una nuova unità militare e diplomatica progettata per restringere ulteriormente il movimento di armi e materiali soggetti a sanzioni attraverso i confini terrestri dell'Iran e il Mar Caspio.

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Misure governative e risposta di Pezeshkian

In risposta alla pressione economica, Mohammad Reza Aref ha dichiarato che il governo mira a prevenire aumenti dei prezzi dei beni di prima necessità per un periodo di almeno tre mesi. L'obiettivo è stabilizzare il mercato interno e proteggere i consumatori dalla volatilità dei costi. Parallelamente, in un incontro separato, il presidente Masoud Pezeshkian ha annunciato che l'amministrazione sta cercando di destinare maggiori risorse di bilancio e risparmi energetici al miglioramento del tenore di vita nelle comunità più povere.

Strategie di adattamento e prossimi passi

La strategia governativa si basa su due pilastri: il potenziamento delle rotte commerciali alternative per bypassare le restrizioni navali e una ridistribuzione mirata delle risorse fiscali verso le fasce più vulnerabili della popolazione. Sebbene le dichiarazioni di Aref suggeriscano una certa fiducia nella capacità del paese di resistere alle pressioni esterne, i dati sull'inflazione alimentare indicano che la protezione dei cittadini rimane la priorità immediata. Il governo iraniano monitorerà attentamente l'efficacia delle sue politiche di contenimento dei prezzi nel trimestre in corso, cercando di mitigare l'impatto sociale della guerra e delle sanzioni internazionali.