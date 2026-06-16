Iran-Nuova Zelanda 2-2, fischi all'inno e applausi finali: la prima negli USA per l'Iran finisce in pareggio

La partita tra Iran e Nuova Zelanda si è conclusa 2-2 in un clima di tensione, con i tifosi che hanno fischiato l'inno iraniano in segno di protesta contro il governo. La gara ha visto la doppietta di Elijah Just per gli All Whites e le reti di Ramin Rezaeian e Mohammad Mohebi per l'Iran.

La prima partita degli Stati Uniti per l' Iran si è conclusa con un pareggio per 2-2 contro la Nuova Zelanda , ma il momento più discusso è avvenuto prima del calcio d'inizio.

Una parte dei tifosi ha fischiato l'inno nazionale iraniano, trasformandolo in un gesto di protesta contro il governo del paese, con manifestazioni anche all'esterno dello stadio e l'esposizione della bandiera pre-rivoluzionaria. La partita, giocata in un clima di forte tensione a causa della numerosa presenza della diaspora iraniana, ha visto la Nuova Zelanda portarsi in vantaggio due volte grazie a Elijah Just, che ha realizzato una doppietta con l'assist del capitano Chris Wood.

L'Iran ha rimontato prima con Ramin Rezaeian e poi con Mohammad Mohebi al 64', completando la rimonta. Rezaeian è stato protagonista anche nell'azione del pareggio finale, confermandosi come uno dei giocatori più decisivi. Il risultato finale lascia entrambe le squadre con un punto nel girone, mantenendo aperta la situazione del gruppo. Per la Nuova Zelanda, il pareggio rappresenta un segnale positivo, dimostrando che una squadra storicamente solida può competere contro avversari più quotati.

Il contesto politico ha inevitabilmente influito sull'atmosfera della gara: l'Iran aveva già scelto di non cantare l'inno nella partita d'esordio contro l'Inghilterra, in un gesto interpretato come solidarietà verso le proteste interne. A Los Angeles, il clima è stato ancora più teso, con fischi all'inno da parte di alcuni tifosi e tentativi di sostenere la squadra separando il piano sportivo da quello politico da parte di altri.

La partita è così diventata non solo una sfida sportiva per il Mondiale, ma anche uno specchio delle profonde divisioni attorno alla rappresentanza della nazionale iraniana





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