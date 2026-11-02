Iran-Qatar colloqui: bozza accordo USA, chiusura Stretto Ormuz

Dopo i colloqui a Doha, l'Iran circola una bozza di accordo con gli USA. Lo Stretto di Ormuz potrebbe riaprire in due giorni. Dettagli sulla diplomazia e blocchi.

I negoziatori iraniani hanno abbandonato i colloqui con i mediatori del Qatar volti a porre fine alla guerra con gli Stati Uniti. Una bozza di proposta sta circolando con la possibilità di un incontro di follow-up, ha dichiarato lunedì un funzionario informato sui colloqui. I negoziatori sono partiti domenica, ma non a causa di difficoltà nei negoziati. Questo sviluppo segna un punto cruciale nelle tensioni geopolitiche attuali.

Bozza proposta e timeline rapida

Il funzionario ha precisato di non aver fornito ulteriori dettagli sulla bozza di proposta durante la conferenza stampa. Tuttavia, la direzione delle trattative sembra indicare un passo avanti significativo. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha affermato che la base dei colloqui è un piano in sette fasi elaborato dall'Iran a settembre. Questo piano mira specificamente a riaprire lo Stretto di Ormuz e porre fine al blocco navale statunitense sull'Iran. Teheran suggerisce ora che tale proposta potrebbe essere attuata in tempi più rapidi nell'ambito di un accordo finale.

Also read Medio Oriente: tensioni Usa-Iran, stretto di Hormuz e Yemen al centro degli scenari di guerra

Richieste iraniane e posizioni USA

Il portavoce, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi si era recato a Doha per facilitare lo scambio di messaggi con Washington tramite intermediari qatarioti. Le parole di Baghaei sono state nette e chiare. Ha dichiarato che le richieste iraniane sono state formulate in modo molto chiaro e trasparente. Si tratta di richieste ragionevoli e logiche per Teheran. Non è possibile avviare alcun accordo definitivo, né riaprire o garantire la sicurezza dello Stretto di Ormuz. Tutto ciò avviene a meno che non venga posto fine al blocco navale statunitense. Inoltre, le richieste dell'Iran devono essere rispettate e le legittime esigenze dell'Iran soddisfatte.

Accelerazione tempi di riapertura

Sabato, l'emittente qatariota Al Jazeera ha citato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araqchi. Secondo Araqchi, in base a un accordo, lo Stretto di Ormuz potrebbe essere riaperto entro due giorni. Questo è un cambiamento drastico rispetto ai sette giorni originariamente previsti nel piano iniziale. La compressione della timeline suggerisce una pressione diplomatica crescente. Entrambe le parti sembrano cercare una risoluzione rapida per evitare un'escalation maggiore. La riapertura dello Stretto ha implicazioni economiche globali enormi.

Advertisement

Contesto elezioni USA e future tensioni

L'ultima tornata di negoziati diplomatici arriva in un momento di grande incertezza. Si teme che il conflitto possa riacutizzarsi dopo le elezioni di medio termine di martedì negli Stati Uniti. Il contesto politico americano influenza direttamente le decisioni di Teheran. Baghaei ha interrogato sulla posizione di Teheran riguardo alle elezioni di medio termine. Ha affermato che Teheran non si aspetta che le elezioni "diano vita a una nuova America". Questa frase indica uno scetticismo verso un cambiamento radicale della politica estera USA.

Dichiarazioni di Trump e scenari militari

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non lanceranno nuovi attacchi sull'Iran prima del voto. Ha inoltre affermato che i colloqui con Teheran sono stati produttivi. Tuttavia, il presidente non ha escluso ulteriori azioni militari in futuro. Questa ambiguità mantiene alta la tensione nella regione. La comunità internazionale osserva con preoccupazione lo sviluppo degli eventi. La stabilità dello Stretto di Hormuz è fondamentale per i mercati energetici globali. Ogni mossa diplomatica viene scrutinata attentamente dagli analisti. La situazione rimane fluida e potenzialmente volatile nei prossimi giorni.