Iran respinge il piano Usa: Trump e le scorte di uranio, il petrolio guadagna e la premiazione di Mohammadi

L'Iran respinge la proposta Usa per la fine della guerra, Trump non gradisce la risposta e gli Usa monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi, la premio Nobel per la pace, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli Affari esteri Ue. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della Difesa su Hormuz. Gli approfondimenti: Iran, la risposta alla proposta Usa per la fine della guerra: dal nucleare a Hormuz Iran, la Marina militare italiana pianifica l'eventuale invio di 4 navi a Hormuz Guerra Iran, i 5 punti della proposta di pace di Teheran: da Hormuz a nucleare e sanzioni Tregua Libano e Israele: cosa prevedono i sei punti dell'accordo per il cessate il fuoco Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele? Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi Per ricevere le notizie di Sky TG24: Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui) Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)

L' Iran respinge il piano Usa .

'Non mi piace la loro risposta, è inappropriata', commenta Trump. Gli Usa monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e 'a un certo punto' se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi: la premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche.

Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli Affari esteri Ue. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della Difesa su Hormuz.

Gli approfondimenti: Iran, la risposta alla proposta Usa per la fine della guerra: dal nucleare a Hormuz Iran, la Marina militare italiana pianifica l'eventuale invio di 4 navi a Hormuz Guerra Iran, i 5 punti della proposta di pace di Teheran: da Hormuz a nucleare e sanzioni Tregua Libano e Israele: cosa prevedono i sei punti dell'accordo per il cessate il fuoco Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?

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