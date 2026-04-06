Iran respinge piano USA, attacchi a South Pars: tensione alle stelle

L'Iran rifiuta il piano americano in 15 punti per la tregua, mentre continuano gli attacchi al complesso petrolchimico di South Pars. Sale a quattro il numero delle vittime dell'attacco iraniano su Haifa. La situazione in Medio Oriente si fa sempre più critica.

Punti chiave: L'Iran respinge il piano americano in 15 punti per la tregua, definendolo inaccettabile e incompatibile con minacce e ultimatum. Il complesso petrolchimico iraniano di South Pars è stato attaccato da USA e Israele , con il ministro della Difesa israeliano che conferma l'attacco. Il bilancio delle vittime dell'attacco iraniano su Haifa sale a 4 morti.

Il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato di aver risposto ai mediatori, respingendo il piano in 15 punti presentato dagli Stati Uniti. Il portavoce del Ministero ha affermato che i negoziati sono impossibili in presenza di minacce e ultimatum. L'Iran ha preparato una serie di richieste basate sui propri interessi e considerazioni. Parallelamente, il complesso petrolchimico di South Pars a Asaluyeh è stato oggetto di attacchi congiunti da parte di USA e Israele. L'agenzia Fars ha riportato diverse esplosioni nell'area, mentre il ministro della Difesa israeliano ha confermato l'attacco, descrivendo l'infrastruttura come la più grande nel suo genere in Iran. Il complesso petrolchimico di South Pars, situato ad Asaluyeh, è stato colpito da attacchi attribuiti a USA e Israele. L'agenzia di stampa Fars ha riportato segnalazioni di numerose esplosioni nella zona. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l'attacco all'impianto, definendolo la più importante infrastruttura petrolchimica iraniana. Intanto, la situazione a Haifa è tragica, con il bilancio delle vittime dell'attacco iraniano salito a quattro, dopo il ritrovamento dei corpi di una coppia di anziani e, successivamente, del figlio e della sua compagna, una cittadina straniera, sepolti sotto le macerie. Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, per discutere lo sviluppo del conflitto e altri aspetti correlati. La situazione rimane tesa e complessa. Le autorità iraniane hanno comunicato che la situazione nel complesso petrolchimico di South Pars è sotto controllo, dopo l'incendio scoppiato in seguito agli attacchi. L'Agenzia iraniana Irna ha riferito che l'incendio è stato domato e si stanno valutando i danni e gli aspetti tecnici. Nel frattempo, Mohammad Eslami, capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica iraniana, ha denunciato l'inazione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) di fronte agli attacchi statunitensi e israeliani contro siti nucleari iraniani, come la centrale di Bushehr. Eslami ha avvertito che tali attacchi, che violano il diritto internazionale, potrebbero causare fughe radioattive con conseguenze irreparabili. La tensione tra Iran e Israele continua ad intensificarsi, con le due nazioni che si scambiano accuse e si muovono militarmente sul campo. La comunità internazionale osserva con preoccupazione, sperando in una soluzione diplomatica che possa portare alla cessazione delle ostilità e alla stabilità nella regione. L'escalation degli attacchi contro le infrastrutture petrolchimiche e le minacce contro i siti nucleari accrescono ulteriormente il rischio di un conflitto su larga scala con conseguenze catastrofiche





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Iran Israele USA Conflitto South Pars

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Caccia Usa abbattuto in Iran, Teheran: “Non abbiamo catturato il pilota”I titoli di Sky TG24 del 4 aprile, ore 13

Leggi di più »

Iran, si cerca ancora il pilota Usa disperso: elicotteri volano a bassa quotaCanali televisivi iraniani hanno esortato la popolazione a cercare il militare scomparso e a 'catturarlo vivo'

Leggi di più »

Iran: minacce di Trump, arresti negli Usa e missione Meloni nel GolfoQuinta settimana di guerra in Iran. Trump minaccia Teheran. Un missile cade vicino al sito nucleare di Bushehr. Negli Usa, arresti di familiari di Soleimani. Meloni conclude la missione nel Golfo, discutendo di sicurezza marittima.

Leggi di più »

Crisi Iran-Usa: Caccia Abbattuto, Ultimatum di Trump, e Ricerca Frenetica del Pilota AmericanoL'abbattimento di un caccia Usa in Iran scatena una crisi diplomatica e militare. Trump lancia un ultimatum, mentre le ricerche del pilota disperso si intensificano. La tensione sale con accuse di coinvolgimento cinese e conseguenze geopolitiche significative.

Leggi di più »

Forze Speciali Usa Recuperano Secondo Pilota Disperso in Iran Dopo Abbattimento F-15EUn'operazione ad alto rischio delle forze speciali statunitensi ha portato al recupero del secondo pilota disperso in Iran dopo l'abbattimento di un caccia F-15E. L'intervento, complesso e delicato, ha visto la partecipazione di unità speciali e di supporto aereo, in un contesto di alta tensione geopolitica.

Leggi di più »

Israele ha bombardato un impianto di gas iraniano a South ParsMentre si continua a parlare dell'ultimatum di Trump contro l'Iran e di negoziati dell'ultimo minuto

Leggi di più »