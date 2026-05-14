Iran resta in bilico per la Coppa del Mondo 2026: dubbi sul visto per i dirigenti e i giocatori

La partecipazione dell'Iran alla Coppa del Mondo 2026 è ancora in bilico a causa dei dubbi sul visto per i dirigenti e i giocatori. Il presidente della Federcalcio iraniana, Mehdi Taj, ha dichiarato che non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione riguardo alle persone che hanno ottenuto i visti e che non è stato rilasciato alcun visto.

ANSA-AFP - ROMA, 14 MAG - Nessun visto, ancora, per l' Iran dagli Stati Uniti : a poco meno di un mese dal via dei Mondiali, l'accesso dei dirigenti al seguito della squadra sul territorio americano resta il principale dubbio sulla partecipazione della nazionale di Teheran alla Coppa del Mondo 2026.

A fare il punto é stato il presidente della Federcalcio iraniana, Mehdi Taj, respinto alla frontiera canadese nelle settimane scorse per il suo passato nelle Guardie della Rivoluzione, i cosiddetti Pasdaran.

'Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dall'altra parte riguardo alle persone che hanno ottenuto i visti. Nessun visto è stato ancora rilasciato', dice Taj, secondo l'agenzia Irna.

'Avremo un incontro cruciale con la FIFA domani o dopodomani. Devono fornirci delle garanzie, poiché la questione dei visti è ancora irrisolta'. Secondo Taj, i giocatori dovranno recarsi nella capitale turca, Ankara, per farsi prendere le impronte digitali come parte della procedura. Non abbiamo nulla a che fare con l'America.

Ci siamo qualificati per la Coppa del Mondo, e spetta alla FIFA organizzarla', dice Taj. Infantino augura a tutte le nazionali qualificate un buon Mondiale. Compreso l'Ira





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