Iran: Rezaei blocca uscita uranio e minaccia basi USA in caso di nuovi attacchi

Il capo della sicurezza iraniana Mohsen Rezaei dichiara che nessun materiale nucleare lascerà il paese e annuncia ritorsioni contro le basi statunitensi.

Il capo della sicurezza nazionale iraniana, Mohsen Rezaei, ha lanciato un avvertimento severo durante un'intervista televisiva, dichiarando che la Repubblica Islamica non permetterà l'uscita di nemmeno una singola particella di materiale nucleare arricchito dal suo territorio. Questa posizione intransigente è stata espressa in risposta alle recenti dichiarazioni degli ufficiali statunitensi che hanno minimizzato la necessità di ulteriori azioni militari immediate contro Teheran.

Rezaei annuncia ritorsioni contro basi americane

Nel corso delle sue dichiarazioni trasmesse dall'emittente libanese filo-iraniana Al Mayadeen, Mohsen Rezaei ha specificato chiaramente che qualsiasi nuovo attacco da parte degli Stati Uniti incontrerà una risposta militare diretta. Ha dichiarato esplicitamente che tali aggressioni saranno contrastate con attacchi mirati contro le basi statunitensi situate lontano dai confini iraniani, sottolineando la volontà di estendere il conflitto oltre i confini regionali se necessario.

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Le osservazioni del leader della sicurezza iraniana arrivano in un momento di relativa calma tattica, poiché gli analisti internazionali hanno notato un tono più conciliante adottato dal presidente Donald Trump. Questo cambiamento di retorica è stato attribuito alla sconfitta dei repubblicani nelle elezioni di medio termine tenutesi il 3 novembre, un evento politico che potrebbe aver influenzato la strategia diplomatica e militare di Washington verso l'Iran.

Direttive nucleari e stockpile di uranio

La minaccia di trattenere il materiale nucleare si basa su una direttiva emessa dalla Guida Suprema dell'Iran, che ordina espressamente che l'uranio del paese, classificato come quasi di grado militare, non debba essere inviato all'estero. Due fonti iraniane di alto livello avevano già rivelato a maggio l'esistenza di questo ordine, confermando la strategia di difesa degli asset strategici nazionali in vista di possibili escalation belliche.

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L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) stima che prima degli attacchi congiunti condotti da Israele e dagli Stati Uniti contro gli impianti nucleari iraniani nel giugno 2025, Teheran disponesse di 440,9 kg di uranio arricchito al 60%. Questo livello di arricchimento è di gran lunga superiore a quanto necessario per scopi civili, alimentando le accuse occidentali secondo cui l'Iran sta cercando di dotarsi di armi nucleari, accuse che il governo iraniano continua a negare fermamente.

Negoziati tramite Qatar e richieste di Teheran

Nonostante le tensioni militari, sono in corso tentativi diplomatici per risolvere la crisi attraverso canali intermediari. L'Iran ha inviato agli Stati Uniti una proposta dettagliata sul programma nucleare tramite il Qatar, ma ha stabilito condizioni preliminari stringenti per la sua discussione. Un alto funzionario iraniano ha confermato a Reuters la scorsa settimana che questa proposta potrà essere esaminata solo dopo che Washington avrà soddisfatto sette specifiche richieste presentate da Teheran.

Washington ha ribadito che le questioni nucleari devono costituire una parte integrante di qualsiasi negoziato iniziale volto a porre fine allo stato di guerra tra i due paesi. La situazione rimane fluida mentre entrambe le nazioni navigano tra minacce militari e aperture diplomatiche, con l'incertezza riguardante l'entità effettiva dello stockpile di uranio sopravvissuto ai bombardamenti del 2025 che aggiunge ulteriore complessità alle trattative future.