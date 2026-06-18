Iran-Stati Uniti: ecco la bozza del memorandum sugli accordi

Il testo dell'intesa si articola in 14 punti e tocca tutte le questioni già anticipate fino a ora. Washington e Teheran hanno firmato il memorandum in via digitale, ma Teheran non ha ancora confermato che il documento condiviso sia quello ufficiale.

Dopo giorni di indiscrezioni sull'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran , ecco spuntare una versione del memorandum fornita da Washington. In giornata la versione era stata anticipata da una bozza condivisa da numerosi quotidiani internazionali.

Il testo dell'intesa si articola in 14 punti e tocca tutte le questioni già anticipate fino a ora: riapertura di Hormuz, fondi per ricostruire l'Iran e durata della tregua. Teheran non ha ancora confermato che il documento condiviso sia dai giornali che dagli Stati Uniti sia quello ufficiale. Nella notte italiana tra il 13 e il 14 giugno le parti hanno firmato, in via digitale, il memorandum.

Da allora sono però circolate diverse bozze non confermate dell'accordo, alcune più favorevoli alla linea statunitense, altre a quella iraniana. L'intesa definitiva verrà siglata a Lucerna, in Svizzera. E non è detto che ci sarà il presidente degli Stati Uniti per firmare l'accordo.

Il primo punto della versione condivisa dagli Stati Uniti spiega che la Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti, insieme ai rispettivi alleati coinvolti nell'attuale conflitto, con la firma di questo memorandum dichiarano la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Le due parti non dovranno più compiere atti ostili o minacciarli.

Infatti, il documento spiega che l'accordo finale confermerà la fine permanente della guerra su tutti i fronti, incluso in Libano. Il secondo articolo sottolinea che Washington e Teheran si impegnano a rispettare reciprocamente sovranità e integrità territoriale, e a non interferire negli affari interni dell'altro. Il terzo specifica che i due Paesi avranno tempo 60 giorni per trattare una pace definitiva, con l'opzione che la tregua venga prolungata in modo da venire incontro ai negoziati.

Nel quarto punto gli Stati Uniti si impegnano a revocare il blocco navale contro l'Iran, a non ostacolare in alcun modo il traffico marittimo diretto verso i suoi porti e a riportare entro 30 giorni i transiti alla piena capacità. Il volume di traffico dovrà essere proporzionale ai flussi pre-guerra delle navi iraniane. In più, le forze statunitensi dovranno ritirarsi dall'area entro 30 giorni dalla firma dell'accordo finale.

Viceversa l'Iran dovrà prendere accordi facendo tutti gli sforzi per consentire il passaggio sicuro di navi commerciali senza pedaggi per 60 giorni solo dal Golfo persico al Mare dell'Oman e viceversa. Il traffico commerciale, tuttavia, sarà in vigore entro 30 giorni, visti ostacoli tecnici e militari.

C'è però un dettaglio che sembra alludere a potenziali pedaggi: la Repubblica islamica dell'Iran dialogherà con il sultanato dell'Oman per definire l'amministrazione futura e i servizi marittimi nello Stretto di Hormuz, in discussione con altri Paesi del Golfo in linea con il diritto internazionale e i diritti sovrani dei paesi costieri dello Stretto di Hormuz. Nel memorandum si parla anche di soldi e di ricostruzione del Paese bombardato.

Gli Stati Uniti si impegnano, insieme ai partner regionali, a definire un piano complessivo - concordato tra le parti - per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, garantendo un finanziamento minimo di 300 miliardi di dollari. I dettagli del piano dovranno essere perfezionati entro 60 giorni così da rientrare nell'accordo di pace. Washington, inoltre, si impegna a porre fine, secondo una tempistica da stabilire nell'accordo definitivo, a tutte le sanzioni oggi in vigore contro la Repubblica islamica.

L'ottavo e il nono punto approfondiscono la questione nucleare, i cui dettagli verranno stabiliti in seguito: l'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari. Per quanto riguarda il materiale già arricchito, le parti concordano di risolvere la questione del materiale arricchito accumulato dall'Iran attraverso un meccanismo concordato reciprocamente, il cui metodo di base sarà il declassamento dell'arricchimento (down-blending) effettuato in loco sotto la supervisione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Nel frattempo, le parti manterranno lo status quo: Teheran manterrà l'attuale stato del proprio programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. In questo periodo di mezzo il Dipartimento del tesoro Usa dovrà rilasciare deroghe per l'export di petrolio greggio iraniano, prodotti petroliferi, derivati e tutti i servizi associati (compresi servizi bancari, assicurativi e di trasporto).

Inoltre, sulla base dei progressi compiuti dopo la firma del memorandum, Washington dovrà liberare i fondi e gli asset iraniani congelati o soggetti a restrizioni, rendendoli pienamente disponibili. Questi soldi potranno essere utilizzati per qualsiasi pagamento deciso dalla Banca centrale iraniana. Per vigilare sull'accordo definitivo e sull'attuazione di tutti gli articoli verrà istituito un meccanismo con questo compito, come sileggia nel punto 12





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