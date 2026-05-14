Iran teme che la Cina possa tradire gli interessi iraniani

L'incontro tra Trump e Xi Jinping è seguito e commentato senza sosta, con la stampa più intransigente raccontando un'America stanca, umiliata e costretta a bussare alla Cina per una via d'uscita. Washington chiede aiuto per riaprire il braccio di mare da cui passa una fetta cruciale del greggio cinese e prova a far leva su Xi per ottenere da Teheran concessioni sul nucleare. Gli ayatollah temono che la Cina possa tradire gli interessi iraniani e che Pechino possa smetterla di fare da paracadute sul dossier nucleare, accettando una linea più dura in cambio di vantaggi su altri tavoli.

L'apertura del Teheran Times è una domanda in nero che sovrasta una foto a mezza pagina, dove Donald Trump sorride al ministro degli Esteri cinese Wang Yi: 'Vorrà e potrà la Cina tirare fuori dagli Stati Uniti?

'. È attraverso questa immagine che gli ayatollah chiedono di guardare a Pechino, trasformando l'incontro con Xi nell'occasione per presentare il nemico americano come un gigante zoppo, costretto a cercare aiuto. Sui giornali e sui social in farsi, il summit tra Trump e Xi Jinping è seguito e commentato senza sosta. La stampa più intransigente racconta un'America stanca, umiliata, logorata dalla crisi nello Stretto di Hormuz e costretta a bussare alla Cina per una via d'uscita.

Washington, nel racconto, chiede aiuto per riaprire il braccio di mare da cui passa una fetta cruciale del greggio cinese e prova al tempo stesso a far leva su Xi per ottenere da Teheran concessioni sul nucleare. Dentro questa sceneggiatura, gli ayatollah si muovono con disinvoltura.

Da settimane ripetono allo sfinimento di aver vinto — almeno sul piano strategico — il confronto con Usa e Israele, una vittoria che nella loro narrazione basta per dettare il ritmo e costringere i nemici ad adeguarsi. Una fonte interna al governo di Teheran ci assicura che 'non c'è allarme per la posizione cinese e che Pechino resta un partner affidabile', ci ricorda anche il recente viaggio del ministro degli Esteri Abbas Araghchi e le rassicurazioni ricevute.

Nel dietro le quinte, però, emerge anche qualche paura. Le parole della Casa Bianca, secondo cui Cina e Stati Uniti sarebbero allineati sulla riapertura di Hormuz e sul no all'arma nucleare iraniana, fanno temere un cambio di rotta di Xi. La questione, per Teheran, è capire fino a che punto l'alleato cinese sia disposto a spingersi nel sostegno alla Repubblica islamica.

Pechino ha condannato fin da subito l'attacco israelo-americano e ha bloccato iniziative ostili in sede Onu, ma nello stesso tempo ha chiesto il ripristino del traffico nello Stretto e fa pesare il proprio bisogno di stabilità energetica. È qui che prende forma il timore dei mullah di essere trasformati in merce di scambio dentro un negoziato tra superpotenze.

E se la Cina decidesse che la stabilità dei mercati e il rapporto con Washington valessero di più della difesa degli interessi iraniani? Da questa domanda ne nasce un'altra, più tecnica ma altrettanto politica. E se Pechino smettesse di fare da paracadute sul dossier nucleare, accettando una linea più dura in cambio di vantaggi su altri tavoli? Trump nel frattempo prova a usare la leva dell'energia e chiede ai cinesi di ridurre gli acquisti di petrolio da Iran e Russia.

Certo è che se la principale destinazione del greggio iraniano dovesse davvero diversificare le forniture, riducendo la dipendenza da Teheran, per la Repubblica islamica sarebbe un doppio colpo: sull'export e sul suo peso strategico nel mondo





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