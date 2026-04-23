Iran: Tensione Interna e Stretto di Hormuz, un Equilibrio Instabile

Il repentino cambio di rotta dell'Iran riguardo all'apertura dello stretto di Hormuz rivela una profonda frattura interna tra l'ala politica e quella militare del regime, aggravata dalla salute precaria della Guida Suprema.

Venerdì il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha annunciato su X che lo stretto di Hormuz sarebbe stato completamente aperto fino al 22 aprile, data di scadenza del cessate il fuoco con Israele e Stati Uniti, al fine di agevolare i negoziati.

Questa notizia ha suscitato un'immediata reazione positiva da parte del presidente statunitense Donald Trump, che ha espresso il suo ringraziamento all'Iran tramite un messaggio su Truth, caratterizzato da un tono enfatico e dall'uso di maiuscole. Tuttavia, a distanza di meno di 48 ore, i Guardiani della rivoluzione iraniana, il corpo armato più potente del paese, hanno revocato l'apertura dello stretto, ordinando alle navi di invertire la rotta. Sabato, i Guardiani hanno effettivamente ostacolato il passaggio di almeno due imbarcazioni.

Questo repentino cambio di rotta, avvenuto in un arco di tempo brevissimo, può essere interpretato come un segnale di un'escalation delle tensioni interne al regime iraniano, dove da tempo si confrontano due anime: un'ala politica, rappresentata da figure come Araghchi, più incline al dialogo e alla negoziazione, e un'ala militare e religiosa, incarnata dai Guardiani della rivoluzione e da esponenti politici più intransigenti, contrari a qualsiasi accordo con gli Stati Uniti. Un membro delle milizie Bassij, affiliate ai Guardiani della rivoluzione, ha apertamente criticato Araghchi, affermando che l'apertura dello stretto dovrebbe essere decisa esclusivamente dalla Guida Suprema, l'imam Khamenei, e non in risposta a un messaggio su una piattaforma social.

Questa divisione interna affonda le radici nella rivoluzione del 1979, quando i leader politici e religiosi iraniani si sono divisi tra una linea ideologica, che considera l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, come il «Grande Satana», e una linea pragmatica, più aperta al dialogo. Queste diverse visioni si scontrano anche sui punti cruciali dei negoziati con gli Stati Uniti, come il programma nucleare iraniano, il sostegno dell'Iran alle milizie regionali che compongono l'Asse della resistenza e il controllo sullo stretto di Hormuz.

Durante i colloqui tenutisi in Pakistan, gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di sospendere il suo programma nucleare per vent'anni, sostenendo che, nonostante le dichiarazioni iraniane di utilizzo a scopi civili, il programma mira alla fabbricazione di armi atomiche. L'Iran ha proposto una sospensione di soli cinque anni. Gli Stati Uniti richiedono inoltre la consegna volontaria delle scorte di uranio arricchito iraniane, stimate in 400 chili, una richiesta a cui l'Iran si è finora opposto.

La questione del programma nucleare riflette le diverse posizioni interne: l'ala più aggressiva lo considera uno strumento di deterrenza essenziale, mentre quella più conciliante sarebbe disposta a compromessi. Analogamente, l'ala più conciliante sarebbe disposta a rinunciare al sostegno all'Asse della resistenza in cambio della revoca delle sanzioni statunitensi, mentre quella più intransigente si oppone fermamente.

Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, l'ala più conciliante lo vede come una leva negoziale, mentre quella più intransigente insiste sulla necessità di mantenere il controllo anche dopo la fine della guerra e di continuare a esigere un pedaggio, una fonte di finanziamento significativa per il regime, ma inaccettabile per Trump e altri leader internazionali. Un cartellone propagandistico a Teheran raffigura una mano armata che stringe lo stretto di Hormuz, con la scritta: «Nelle mani dell'Iran per sempre».

La situazione interna è ulteriormente complicata dalla salute precaria della Guida Suprema, l'imam Khamenei, le cui condizioni sono oggetto di speculazioni: alcuni riferiscono che sia ferito a una gamba, altri che sia sfigurato in volto, e alcuni giornali parlano addirittura di coma. In ogni caso, le sue comunicazioni sono rare e prudenti, per timore di attentati da parte di Israele.

Questa assenza di una leadership forte ha portato a una decentralizzazione delle responsabilità di comando e delle risorse militari, in particolare all'interno dei Guardiani della rivoluzione, che hanno potuto agire in modo più autonomo, seguendo una linea generale stabilita in precedenza





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