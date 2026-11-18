Il Direttore dell'Intelligenza Nazionale Jay Clayton conferma l'aumento delle minacce iraniane durante un'audizione al Congresso, evidenziando complotti letali contro cittadini americani.

Il Direttore dell'Intelligenza Nazionale Jay Clayton ha avvisato i legislatori statunitensi mercoledì 18 novembre 2026 che le minacce dall' Iran contro i cittadini americani, sia all'interno che all'esterno degli Stati Uniti, sono aumentate in modo sostanziale. Durante un'audizione davanti alla Commissione per la Sicurezza Interna della Camera dei Rappresentanti a Capitol Hill a Washington, Clayton ha dichiarato che i complotti letali da parte di Teheran hanno raggiunto "fasi avanzate".

Dettagli sulle Minacce e Complicità Iraniane

Clayton ha confermato che l'Iran ha intensificato i propri sforzi per colpire il personale militare e civile degli Stati Uniti. Nella sua testimonianza, il capo dell'intelligence ha sottolineato che le forze americane dislocate all'estero e i residenti negli Stati Uniti sono attualmente esposti a un livello di rischio superiore rispetto al passato. La sicurezza nazionale rimane una priorità assoluta mentre l'amministrazione affronta queste nuove dinamiche di conflitto ibrido e tradizionale.

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Le tensioni sono aumentate in modo significativo più di otto mesi dopo l'inizio dei raid coordinati sferrati dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran a febbraio 2026. Teheran ha ripetutamente minacciato di attaccare le forze americane e i loro alleati regionali in risposta a queste operazioni militari iniziate alla fine dell'inverno. L'escalation verbale si è tradotta ora in valutazioni intellettuali concrete su progetti attivi contro obiettivi statunitensi specifici.

Posizioni delle Parti e Reazioni Ufficiali

Nonostante la gravità delle informazioni fornite da Clayton, il Segretario di Stato Marco Rubio ha rassicurato la pubblica opinione mercoledì durante un viaggio in Asia con il Presidente Donald Trump. Rubio ha dichiarato esplicitamente che non ritiene esista alcuna minaccia immediata e imminente contro la capitale degli Stati Uniti, cercando di calmare i timori derivanti dai recenti rapporti sui servizi di intelligence.

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Il Presidente Donald Trump ha tuttavia ammesso martedì che gli Stati Uniti stanno prendendo sul serio la possibilità che l'Iran stia pianificando un nuovo attacco. La posizione dell'amministrazione è quindi divisa tra la consapevolezza di un pericolo strutturale e l'assenza di un segnale di allarme rosso per un evento imminente nelle vicinanze di Washington o di altre grandi città americane.

Impatto Reale e Prospettive Future

Un rapporto recente della CNN ha citato valutazioni dei servizi segreti statunitensi sulla possibilità che l'Iran stia preparando un attacco che coinvolga una bomba sporca a Washington. Clayton ha rifiutato di discutere i dettagli specifici di tali piani durante l'audizione, definendoli una categoria di minacce esistente da lungo tempo nota come "minacce di distruzione di massa contro la popolazione civile".

Questa situazione richiede un monitoraggio costante da parte delle agenzie di sicurezza per individuare, scoraggiare e combattere i complotti letali iraniani. La comunità internazionale osserva con attenzione come gli Stati Uniti bilanceranno la difesa preventiva con le diplomatiche relazioni in Medio Oriente nei prossimi mesi, considerando che la guerra economica e cibernetica continua senza una pausa significativa.