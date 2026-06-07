Iran: U.S. Naval Blockade and Israeli Attacks in Lebanon Make U.S. and Israeli Assets Legitimate Targets

Iran's Parliament speaker, Mohammad Baqer Qalibaf, has spoken about Iran's response to possible U.S. attacks, following Israeli attacks on Hezbollah strongholds in Lebanon. Qalibaf has stated that U.S. bases and Israeli assets in the Middle East are now legitimate targets due to the U.S. naval blockade of Iran and Israel's escalation of attacks in Lebanon.

Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, ha parlato in parlamento della risposta dell'Iran a possibili attacchi statunitensi, a Teheran, in Iran, l'11 gennaio 2026.

Il blocco navale degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran e il via libera dato domenica a Israele per intensificare gli attacchi in Libano rendono le basi statunitensi e i beni israeliani in Medio Oriente obiettivi legittimi, ha detto il principale negoziatore iraniano in un post su X. I commenti dello speaker del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, fanno seguito agli attacchi israeliani contro i sobborghi meridionali della capitale libanese, roccaforte dell'alleato iraniano Hezbollah.

'Non sono impegnati in un cessate il fuoco né credono nel dialogo, e con il blocco navale e la violazione degli accordi sul Libano hanno dimostrato di comprendere solo il linguaggio del potere', ha detto Qalibaf in un apparente riferimento a Stati Uniti e Israele





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Iran U.S. Israel Lebanon Hezbollah Attacks

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