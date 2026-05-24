Secondo fonti vicine Casa Bianca, il leader supremo iraniano Mohammad Khamenei, ha approvato il modelo generale di una bozza di accordo per la risoluzione del nodo nucleare e la fine delle ostilità.

per due mesi secondo fonti vicine alla Casa Bianca, il leader supremo iraniano Mohammad Khamenei ha approvato il modello generale di una bozza d'accordo per la risoluzione del nodo nucleare e la fine delle ostilità.

In frattempo, l'Iran ha accettato un'importante condizione posta da Washington, ovvero di smaltire l'uranio altamente arricchito in cambio della revoca del blocco degli Stati Uniti. Il blocco fa riferimento al regime di sanzioni economiche e commerciali imposto agli Stati Uniti a Teheran. L'amministrazione Trump chiede che l'Iran si impegni a smaltire l'uranio altamente arricchito e a risolvere altre questioni nucleari non ancora specificate.

Inoltre, la bozza dovrebbe prevedere la riapertura dello Stretto di Hormuz. Fino al conflitto il trasporto di circa un quinto dei flussi mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto passava attraverso questo lembo di terra. Il traffico dei carichi continua a essere basso per le mine e altre ostilità. La bozza dovrebbe durare 60 giorni prorogabili durante i quali Teheran dovrebbe consentire il passaggio delle navi senza pedaggi e rimuovere le mine.

In cambio, Washington rimuove il blocco sui porti iraniani e consente deroghe alle sanzioni per l'export di petrolio. ellentramanno il leader supremo e la firma finale non è imminente. Alcune fonti dicono che il vertice potrebbe ancora saltare. L'accordo si prospetta in tre fasi, con una finestra di 30 giorni per negoziare un accordo più ampio e porre fine alla guerra. Il primo ministro Netanyahu ha ribadito la sua politica contraria all'accordo e le rassicurazioni sul programma nucleare iraniano. Nel testo non è riportata una fonte





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