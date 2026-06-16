Iran: Usa consentono vendita immediata di petrolio

L'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto in corso prevede la sospensione delle sanzioni sulle vendite di petrolio iraniano e la possibilità per Teheran di iniziare immediatamente a vendere petrolio e carburante. L'accordo è basato sui risultati e prevede il rispetto di determinati punti, tra cui la rinuncia alle armi nucleari e la neutralizzazione del materiale arricchito.

L'accordo tra Stati Uniti e Iran , raggiunto per porre fine al conflitto in corso, prevede che Teheran possa iniziare immediatamente a vendere petrolio e carburante.

Lo ha dichiarato un alto funzionario statunitense. La sospensione delle sanzioni sulle vendite di petrolio iraniano entrerà in vigore non appena l'accordo sarà firmato questa settimana e riguarderà anche servizi come quelli bancari, di trasporto e assicurativi, al fine di agevolare le vendite.

'Si tratta di un accordo basato sui risultati', ha affermato la persona, che ha chiesto di rimanere anonima. 'L'Iran potrà accedere ai benefici del memorandum di intesa solo se rispetterà tutti i punti concordati, tra cui la rinuncia alle armi nucleari, la neutralizzazione del proprio materiale arricchito e il non interferire con la libera navigazione nello Stretto di Ormuz'





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