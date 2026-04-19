Iran-USA: Ghalibaf esprime scetticismo su accordo nucleare, Mattarella condanna attacco in Libano

Il Presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Ghalibaf, ha manifestato dubbi sulla possibilità di un imminente accordo con gli Stati Uniti su questioni nucleari e strategiche, citando persistenti divergenze e una profonda sfiducia. Nel frattempo, il Presidente italiano Sergio Mattarella ha espresso solidarietà alla Francia per la morte di un militare in Libano durante un attacco a una missione ONU, condannando fermamente l'atto.

Mohammad Baqer Ghalibaf, presidente del parlamento della Repubblica islamica, ha rilasciato dichiarazioni significative durante un'intervista televisiva, focalizzandosi sulle relazioni con gli Stati Uniti e sulla pace duratura. Ha affermato con chiarezza che l'obiettivo della Repubblica islamica è una pace duratura, auspicando che conflitti come quello attuale non si ripetano in futuro.

Tuttavia, ha anche evidenziato la persistenza di divergenze sostanziali tra Teheran e Washington su questioni cruciali come il programma nucleare iraniano e la sicurezza dello Stretto di Hormuz. Ghalibaf ha ammesso che, nonostante siano stati compiuti alcuni progressi nei colloqui, un accordo definitivo appare ancora lontano, sottolineando che le differenze di vedute rimangono marcate. Il presidente del parlamento iraniano ha poi ribadito l'importanza della comprensione nei negoziati, ma ha tenuto a precisare che la Repubblica islamica non intende compromettere i propri principi fondamentali. Nelle discussioni trilaterali, ha aggiunto, è stata ribadita con forza la totale sfiducia nei confronti dell'America. Questa affermazione riflette una posizione di cautela e scetticismo da parte iraniana riguardo alle intenzioni e all'affidabilità degli Stati Uniti nei contesti negoziali. La sfiducia menzionata da Ghalibaf potrebbe derivare da esperienze passate, da percezioni di doppi standard o dalla volontà di salvaguardare la sovranità nazionale da pressioni esterne. Parimenti, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha espresso il suo più profondo cordoglio per la tragica morte del sergente capo Florian Montorio, avvenuta nel sud del Libano a seguito di un attacco contro la missione Unifil. In una lettera indirizzata al Presidente francese Emmanuel Macron, Mattarella ha fatto giungere le più sentite espressioni di cordoglio da parte della Repubblica Italiana e personali. Ha inoltre fermamente condannato il gesto, definendolo inammissibile e sottolineando l'importanza fondamentale della missione Unifil per la stabilità della regione e per la tutela del diritto umanitario internazionale. Il Capo dello Stato italiano ha concluso esprimendo vicinanza alla Francia nel lutto e augurando un pronto e completo recupero ai commilitoni rimasti feriti nell'attacco, testimoniando la solidarietà tra le nazioni nell'affrontare sfide comuni per la pace e la sicurezza





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