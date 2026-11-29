Il Washington Post rivela che l'Iran ha sfruttato la rete satellitare di SpaceX per colpire le truppe americane a marzo, infuriando Elon Musk.

L' Iran ha impiegato il sistema di connettività satellitare Starlink, proprietà di Elon Musk, per condurre attacchi contro le forze statunitensi all'inizio del conflitto con Israele e gli Stati Uniti verificatosi lo scorso marzo. Questa esclusiva del Washington Post evidenzia come una tecnologia civile sia stata dirottata per scopi bellici, segnando un precedente pericoloso per la sicurezza globale. La scoperta ha scatenato una reazione furiosa da parte del titolare di SpaceX, il quale ha appreso dell'uso non autorizzato dei suoi dispositivi.

La rivelazione esclusiva del Washington Post

Quattro persone a conoscenza dei fatti, che hanno richiesto l'anonimato come altri intervistati, hanno confermato al Washington Post l'utilizzo iraniano di Starlink per supportare le proprie operazioni militari. Si tratta di un evento inedito nella storia della tecnologia spaziale commerciale, poiché dimostra come attori statali nemici possano integrare infrastrutture private nelle loro strategie di combattimento. La notizia emerge in un momento di alta tensione geopolitica, sottolineando la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento tecnologico.

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La rabbia di Elon Musk e il Pentagono

Elon Musk si è dichiarato estremamente infuriato dopo aver scoperto due specifici utilizzi non autorizzati del suo servizio internet satellitare da parte dell'Iran. Oltre alla rabbia per il dirottamento di Starlink, il magnate era arrabbiato anche per il fatto che il Pentagono avesse impiegato droni a senso unico con il sistema Starshield. Quest'ultimo è un servizio più economico, progettato esclusivamente per operazioni terrestri, e il suo uso per fini aerotrasportati ha ulteriormente complicato la dinamica della sicurezza.

Impatto sulla sicurezza nazionale USA

Steven Feldstein, ricercatore senior e direttore del programma Democrazia, Conflitto e Governance presso la Carnegie Endowment for International Peace, ha dichiarato al quotidiano americano che alcuni malintenzionati sono riusciti a sfruttare questa tecnologia in modi che danneggiano specificamente la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La capacità dell'Iran di accedere e manipolare la rete satellitare rappresenta una falla significativa nel monitoraggio degli asset tecnologici occidentali. Questo episodio sottolinea l'urgenza di una maggiore vigilanza sui canali di distribuzione dei terminali Starlink.

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Reazioni di Musk e controlli rigorosi

Nel corso dell'ultimo anno, Elon Musk ha intrapreso diverse azioni concrete per limitare l'uso non autorizzato dei dispositivi Starlink, rispondendo alla crescente minaccia di derivazioni criminali o statali. La rete offre connettività internet mobile tramite una costellazione di migliaia di satelliti in orbita bassa, coprendo oltre 160 paesi. L'accesso avviene attraverso un programma globale che coinvolge centinaia di rivenditori terzi autorizzati, soggetti a un rigoroso processo di verifica prima di essere ammessi al sistema.

Conclusioni e prospettive future

Questo evento costringe SpaceX e le autorità governative a rivedere i protocolli di sicurezza per garantire che la tecnologia non fini nelle mani di attori ostili. L'uso militare di Starlink da parte dell'Iran durante il conflitto scorso marzo dimostra che i confini tra applicazioni civili e militari stanno diventando sempre più sfumati. La comunità internazionale dovrà affrontare la sfida di regolamentare l'accesso a queste tecnologie critiche senza comprometterne l'utilità globale.