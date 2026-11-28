Secondo il Washington Post, l'Iran ha sfruttato i satelliti Starlink di SpaceX per colpire le truppe americane, suscitando la furia di Elon Musk.

Il governo iraniano avrebbe impiegato i servizi di internet satellitare Starlink, forniti dall'azienda SpaceX, per lanciare attacchi contro le forze armate degli Stati Uniti. Questa rivelazione, resa pubblica sabato 28 novembre, proviene da un rapporto del Washington Post che cita fonti a conoscenza degli eventi avvenuti nel contesto del conflitto in corso.

I Dettagli Degli Attacchi Satellitari

Secondo quanto riferito dal giornale statunitense, l'utilizzo della tecnologia di SpaceX è avvenuto dopo che gli Stati Uniti e Israele avevano avviato una serie di operazioni militari contro l'Iran. L'articolo indica che ci sono state due specifiche occasioni in cui la connessione satellitare è stata sfruttata per scopi ostili contro il personale militare americano schierato nella regione.

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Elon Musk, amministratore delegato di SpaceX, è venuto a conoscenza di queste attività non autorizzate attraverso discussioni interne all'azienda. Il suo team ha analizzato i dati e ha concluso con certezza che tali utilizzi del network erano direttamente correlati agli sforzi bellici dell'Iran contro le unità degli Stati Uniti. La scoperta ha generato una reazione immediata e molto forte da parte del fondatore dell'azienda spaziale.

Rivelazioni Su Starshield E Droni Militari

Oltre all'uso da parte dell'Iran, il rapporto ha portato alla luce un'altra irregolarità significativa riguardante le operazioni militari americane stesse. È emerso che l'esercito degli Stati Uniti ha effettuato voli con droni a senso unico utilizzando la versione militarizzata di Starlink, nota come Starshield.

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Tuttavia, le fonti hanno specificato che per queste missioni operative non è stato adottato il piano tariffario dedicato alle attività spaziali o ad alto livello. Al contrario, l'esercito avrebbe utilizzato un piano di abbonamento più economico, progettato originariamente per le operazioni terrestri standard. Questa discrepanza nei costi ha ulteriormente acceso le polemiche interne a SpaceX e ha sollevato questioni sulla gestione del budget e delle risorse per le operazioni militari.

Reazioni Di Musk E Silenzio Dell'Esercito

La rivelazione di queste pratiche ha indignato profondamente Elon Musk. La sua rabbia non è dovuta solo all'uso illegittimo da parte di un paese sotto sanzioni, ma anche alla gestione poco trasparente o inefficiente da parte degli stessi alleati americani nel utilizzare la tecnologia del suo monopolio. Musk è stato informato dettagliatamente di entrambe le violazioni.

Nonostante la gravità delle accuse e delle rivelazioni, né SpaceX né il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti hanno fornito risposte immediate alle richieste di commento inviate dall'agenzia Reuters. Questo silenzio ufficiale ha lasciato il campo aperto a ulteriori speculazioni e ha aumentato il livello di attenzione mediatica intorno alla sicurezza e al controllo delle infrastrutture satellitari.

Contesto Geopolitico E Controllo Internet

L'incidente si inserisce in un quadro geopolitico complesso, dove l'uso di Starlink in zone di conflitto ha attirato molta attenzione, specialmente durante le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Starlink non dispone della licenza ufficiale per operare in Iran, ma Elon Musk ha dichiarato in passato che il servizio è effettivamente attivo nel Paese, nonostante le restrizioni governative.

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Le autorità iraniane hanno storicamente tagliato l'accesso pubblico a internet durante i periodi di maggiore tensione, come avvenuto durante le proteste letali a livello nazionale di gennaio. In quel frangente, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il governo degli Stati Uniti ha fatto contrabbandare migliaia di terminali Starlink all'interno del Paese per mantenere le comunicazioni attive.

Impatto Sul Mercato E Prospettive Future

Dall'inizio del conflitto attuale, avvenuto alla fine di febbraio tra Stati Uniti, Israele e Iran, il governo iraniano ha mantenuto un controllo ferreo e rigoroso sull'accesso a internet. La capacità di bypassare queste censure attraverso tecnologie satellite come Starlink rappresenta una vulnerabilità strategica e un punto di attrito diplomatico.

La notizia solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità delle aziende tecnologiche private nella gestione dei loro servizi durante le guerre. Con l'uso sia da parte di attori statali nemici che da parte di forze alleate in modi non conformi ai piani previsti, la regolamentazione di Starlink e Starshield potrebbe subire modifiche significative nei prossimi mesi.