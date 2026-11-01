Iran Usa: Teheran scettica su Trump e pronta al conflitto prolungato

Teheran esprime profondo scetticismo sulle intenzioni di Trump, preparando una difesa punitiva mentre continuano i negoziati mediati dal Qatar senza risultati concreti.

Una potenziale nuova guerra tra Iran e Stati Uniti potrebbe protrarsi per un periodo significativamente più lungo rispetto ai conflitti precedenti. Inoltre, il presidente americano non avrebbe la capacità di determinare in autonomia la durata di un eventuale scontro né le condizioni necessarie per giungere a una conclusione pacifica. Questa allarmante valutazione è emersa dal portavoce dell'Esercito iraniano, sottolineando la complessità della situazione geopolitica attuale nel Medio Oriente.

Scetticismo iraniano verso le intenzioni americane

L'Iran prosegue attivamente i negoziati con la parte americana, affidandosi alla mediazione diplomatica del Qatar e di altri Paesi terzi per facilitare il dialogo. Tuttavia, una fonte della sicurezza iraniana ha dichiarato ad Al Jazeera che Teheran rimane profondamente scettica e priva di qualsiasi ottimismo riguardo alle reali intenzioni del presidente americano Donald Trump. La Repubblica islamica ha valutato positivamente il messaggio ricevuto dal vicepresidente americano JD Vance e sta attualmente esaminando una possibile risposta ufficiale a tale comunicazione.

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Preparazione alla difesa contro aggressioni

Secondo la fonte della sicurezza, sebbene negli Stati Uniti possano esistere voci diverse all'interno dell'amministrazione, l'esperienza storica ha dimostrato che il presidente e la sua cerchia più stretta cedono frequentemente alle tentazioni esercitate da Benjamin Netanyahu e dagli estremisti guerrafondai che lo sostengono. Per questo motivo, Teheran si sente obbligata a mantenere la massima attenzione sulla necessità di essere pienamente preparata a una difesa decisa e punitiva. Questa preparazione mira a rispondere a qualsiasi possibile aggressione o crimine da parte degli Stati Uniti e di Israele, garantendo la sicurezza nazionale.

Tensioni in Israele e condanne di Hamas

Nello scacchiere israeliano, i media riferiscono che il presidente di Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, ha incontrato il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, per la prima volta dopo le elezioni. Si ipotizza che Liberman incontri nel corso della giornata anche Yair Lapid. Precedentemente, Eisenkot si era incontrato con i presidenti dei Democratici Yair Golan e di B'Yachad Naftali Bennett, mentre Liberman non rispondeva alle chiamate di Eisenkot e Bennett. Parallelamente, Hamas ha condannato gli attacchi israeliani a Gaza che hanno ucciso cinque agenti di polizia ad al-Mawasi e altri tre palestinesi, definendoli crimini di guerra deliberati tesi a ostacolare la stabilità.

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Attacchi Houthi e reazione saudita

La crisi si estende allo Yemen, dove gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno riportato che l'Università di Hodeida è stata colpita da due attacchi aerei, danneggiando la facoltà di medicina. Il gruppo attribuisce la responsabilità dei raid all'Arabia Saudita, mentre la coalizione a guida saudita dichiara di aver condotto un'operazione di precisione contro risorse vitali Houthi. Un attacco dallo Yemen avrebbe raggiunto un complesso industriale a Dammam, provocando un vasto incendio, segnando l'intensificarsi del conflitto regionale tra fazioni sostenute da diverse potenze estere.

Negoziati in corso senza risultati definitivi

Le consultazioni dell'Iran con il mediatore qatariota continuano intensamente, ma non è ancora emerso un risultato definitivo. Il ministro degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia Isna, ha spiegato che l'esito dipende dalle risposte della controparte alle domande poste. Teheran sottolinea di essere pronta sia alla difesa che alla diplomazia, lasciando la scelta della strada da seguire nelle mani della razionalità americana, nella speranza che la diplomazia prevalga su altre vie di confronto.