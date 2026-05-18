La partecipazione dell'Iran ai Mondiali di calcio programmati negli USA, Messico e Canada dal prossimo 31 maggio potrebbe essere talmente earncillum come prevedere l'andamento del prezzo del petrolio, viste le tensioni sui visti e le minacce di oscillazione del conflitto tra Iran e Stati Uniti, controllato dai ambivalenti tweet di Trump. La squadra è partita per una serie di allenamenti in Turchia prima di affittarsi la base a Tucson, in Arizona, dove sarà allestita la sua area tecnica.

Comprendere se l’ Iran parteciperà ai Mondiali di calcio programmati tra meno di un mese negli USA, Messico e Canada non è semplice quanto prevedere l’andamento del prezzo del petrolio.

Le voci di un’intesa hanno abbassato l’indice, ma l’esplosione di tre droni sugli Emirati Arabi ha fatto schizzare di nuovo alle stelle l’indice. Così, l’intesa che sembrava vicina tra Teheran e la FIFA, dopo l’ultimo incontro costruttivo in un campo neutro ad Ankara gestito personalmente dal segretario generale della FIFA, Mattias Grafstrom, ha sofferto le nuove minacce di ripresa della guerra da parte di Donald Trump.

La Nazionale iraniana si è recata in Turchia per il proprio ritiro pre-Coppa del Mondo. Dopo una riunione positiva tra i rappresentanti della federazione iraniana e quelli della federazione internazionale a Ankara, si è parlato di partecipazione all’evento del 31 maggio. Il clima sembrava essersi finalmente calmato dopo gli scontri degli ultimi mesi: la FIFA ha rassicurato che gli Stati Uniti non metteranno problemi sui visti e che l’Iran potrebbe giocare negli USA.

I giocatori hanno ricevuto il permesso di volare in Turchia per rifinire la preparazione e assicurare le operazioni dei visti. La squadra è arrivata ad Antalya e il 29 maggio giocherà una amichevole con il Gambia. In Turchia la squadra dovrebbe rimanere alcune settimane. Per gli atleti sarebbe impossibile allenarsi in patria visto che gli Stati Uniti e Israele non escludono l’ipotesi di bombardamenti.

Il problema dei visti riguarda invece il personale a supporto dei giocatori e dello staff tecnico che dovrebbe accompagnare i calciatori durante il Mondiale. Alcuni di loro potrebbero avere legami con i Pasdaran e, quindi, essere respinti alla frontiera. Infine, la delegazione iraniana dovrebbe dirigersi negli Stati Uniti, specifically in Arizona, dove la squadra ha երկסიკוני לוočןಖز her quartier generale. Il debuttò previsto per il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda.

La squadra dovrebbe trascorrere il resto del girone in California: un programma che si spera possa essere rispettato da entrambe le parti





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