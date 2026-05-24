Iranian Internet Blackout: Longest in World History, Economic and Human Toll

The 85th day of internet blackout in Iran has surpassed the previous record of 12 weeks and 1,900 hours. The authorities imposed the blackout on January 8th to quell the anti-government protests that had spread across the country. The restrictions were partially lifted after a month but were reimposed on February 28th after the US and Israeli attacks on Iran. The government claims the measures are to prevent cyber attacks by Mossad and other foreign agents. The blackout has caused significant economic and human toll, affecting internet-dependent jobs and isolating the Iranian population. The authorities have promised to restore internet connectivity at the end of the war, but the uncertain future of the conflict makes this uncertain.

Oggi è l’85° giorno di blocco di internet in Iran , per un totale di circa dodici settimane e più di 1.900 ore. Secondo un’organizzazione che monitora la connettività internet, è il blackout più lungo del mondo.

Le autorità iraniane l’hanno imposto l’8 gennaio, nel tentativo di reprimere le proteste antigovernative cominciate dieci giorni prima che si fossero rapidamente diffuse in tutto il paese. Parzialmente allentate dopo circa un mese, le restrizioni sono state di nuovo inasprite dal 28 febbraio, quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran.

Secondo il governo, le misure servono a evitare gli attacchi informatici del Mossad, i servizi segreti esterni di Israele, e di altri agenti stranieri che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Iniziative simili sono state prese durante altri periodi di disordini sociali e proteste, quando applicazioni e siti stranieri erano resi inaccessibili.

Le autorità hanno promesso di ripristinare le connessioni alla fine della guerra, ma se da un lato una conclusione del conflitto non si scorge all’orizzonte, anche il blackout sembra essere strutturato per durare a lungo. Afshin Kolahi, capo di una commissione della camera di commercio iraniana, ha stimato tra i 30 e i 40 milioni di dollari al giorno i danni economici causati dal blocco di internet.

Se si tengono in considerazione anche le perdite indirette si arriva a 80 milioni di dollari al giorno. Prima della guerra l’economia digitale contribuiva almeno al 5 per cento del pil. A pagare le conseguenze del blocco sono soprattutto le persone il cui lavoro dipende dall’accesso alla rete. Molte hanno perso la loro fonte di reddito o opportunità di impiego perché non possono controllare l’email o fare colloqui online.

Altre sono state costrette a lasciare temporaneamente il paese per poter continuare a lavorare altrove, soprattutto in Armenia e in Turchia. Lo psicoterapeuta Farshad Taheri ha spiegato al sito di opposizione con sede nel Regno Unito che l’incertezza sta condizionando pesantemente la vita degli iraniani. Non tutti però vivono la situazione allo stesso modo. Sui mezzi d’informazione internazionali e della diaspora si comincia a parlare di ‘internet a due livelli’.

La maggior parte degli utenti è in grado di accedere solo a una rete intranet lenta e instabile, la rete d’informazione nazionale (Nin), sviluppata negli ultimi quindici anni, che supporta una serie di applicazioni e contenuti locali approvati e strettamente sorvegliati dallo stato





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