Gli iraniani-americani protestano contro il governo iraniano alla vigilia della partita dei Mondiali a Los Angeles. La squadra iraniana è arrivata allo stadio dopo essere atterrata negli Stati Uniti domenica dalla propria base di allenamento a Tijuana, in Messico.

Gli iraniani residenti negli Stati Uniti protestano contro il governo iraniano alla vigilia della partita dei Mondiali a Los Angeles . I manifestanti con bandiere iraniane e striscioni dell'attivista politico iraniano Reza Pahlavi sono stati visti fuori dallo stadio.

Alcuni iraniani-americani hanno indossato o portato simboli politici di protesta contro il governo, mentre altri hanno invitato gli iraniani a unirsi e a dimenticare la politica. La squadra iraniana è arrivata allo stadio dopo essere atterrata negli Stati Uniti domenica dalla propria base di allenamento a Tijuana, in Messico. La partita si svolgerà nel Los Angeles Stadium di Inglewood, in California, dove sono presenti una delle comunità iraniane più grandi al di fuori dell'Iran.

Molti iraniani-americani sono stati lasciati a loro volta divisi tra l'entusiasmo di vedere la squadra su una delle scene più grandi del mondo e l'indignazione per il regime iraniano che ha represso i manifestanti. Altri sono preoccupati per la campagna di bombardamenti lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Circa 300-500 manifestanti si sono radunati fuori dallo stadio, brandendo striscioni e bandiere anti-governative. Secondo loro, non volevano assistere alla partita perché ciò avrebbe implicato il sostegno per il regime di Teheran.

Altri sono entrati nel gioco, ma hanno portato con loro simboli di protesta, tra cui la bandiera pre-rivoluzionaria dell'Iran, che ha le stesse colorazioni della bandiera ufficiale attuale ma ha un diverso motivo del leone e del sole. Quando gli è stato chiesto di chiarire la questione, la FIF ha fatto riferimento alle regole che vietano le bandiere o gli abiti di natura politica.

Tuttavia, non ha commentato specificamente sulla sua posizione in merito alla bandiera pre-rivoluzionaria dell'Iran e non ha immediatamente risposto lunedì. Reuters ha visto numerosi persone che portavano la bandiera del leone e del sole o indossavano magliette con lo stesso simbolo che passavano senza problemi attraverso la sicurezza lunedì. Molti hanno iniziato a tenere alta la bandiera dai loro posti.

Tre persone nei posti dei corridoi con magliette bianche con il motivo del leone e del sole hanno detto di aver deciso di indossarle nonostante le avvertenze.

'Questa squadra non è la squadra dei popoli dell'Iran', ha detto uno di loro, Farhad Jafargad. Egli e altri hanno detto di essere intenzionati a sostenere la Nuova Zelanda. Altri tifosi si sono avvolti nella bandiera ufficiale e hanno lamentato di essere stati molestati dai manifestanti. Alcuni hanno detto di voler concentrarsi sulla loro squadra, affettuosamente nota come Team Melli, e dimenticare la politica.

'Sono qui per sostenere l'Iran. Vinceremo questo gioco', ha detto Mehdi Jafari, un uomo di 57 anni che indossava una maglietta dell'Iran.

'Siamo molto orgogliosi della nostra nazione. Siamo qui per sostenere l'Iran. Penso che dovremmo lasciar andare la politica e solo andare a sostenere il Team Melli'. La partecipazione dell'Iran al torneo è stata travagliata da controversie a causa della guerra, che è iniziata nel febbraio scorso quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l'Iran.

Questo è seguito da manifestazioni nazionali in gennaio in Iran, in cui migliaia sono stati uccisi da una repressione governativa sanguinosa. Negli ultimi settimane, la squadra di calcio ha cambiato la propria base da Arizona a Messico, mentre la federazione ha lamentato che non tutti i loro dipendenti avessero ricevuto i visti statunitensi e che i biglietti assegnati ai tifosi erano stati ritirati





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