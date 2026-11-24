Il primo ministro al-Zaidi ordina a Baghdad di gestire valichi e giacimenti petroliferi in Kurdistan, riaprendo dispute storiche su export e finanziamenti con il KRG.

Il Primo Ministro iracheno Ali al-Zaidi ha ordinato alle autorità federali di assumere il controllo diretto dei valichi di frontiera nella regione semi-autonoma del Kurdistan e ha diretto il ministero del Petrolio a gestire i giacimenti sotto la sicurezza regionale. Questa decisione, annunciata martedì 24 novembre, segue un'indagine interna sulla società statale North Oil Company riguardo a casi di contrabbolo petrolifero. La mossa riapre controversie di lunga data tra Baghdad e il Governo Regionale del Kurdistan ( KRG) sul controllo delle risorse energetiche, del denaro, del territorio e del commercio.

Mechanism di Controllo Federale e Sostituzione Autonomia

Le disposizioni del governo centrale mirano a centralizzare la gestione delle risorse strategiche che sono state tradizionalmente gestite in autonomia dal KRG. Baghdad stabilisce che il commercializzatore petrolifero statale SOMO detenga l'autorità esclusiva per l'export del greggio iracheno. Questa affermazione di potere contrasta direttamente con le pratiche annose del Kurdistan, che ha continuato a esportare petrolio indipendentemente attraverso un oleodotto verso il porto turco di Ceyhan. L'azione del primo ministro al-Zaidi segna un'escalation significativa nella pressione federale sull'entità regionale, cercando di erodere la capacità finanziaria e operativa del governo curdo attraverso il controllo fisico dei punti di passaggio e delle sorgenti energetiche.

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Storico Arbitraggio Internazionale e Accordi Commerciali

La disputa sull'export petrolifero ha radici profonde e ha raggiunto il livello diplomatico internazionale. Nel 2014, l'Iraq ha citato in arbitration la Turchia presso la Camera di Commercio Internazionale con sede a Parigi, che nel 2023 ha ordinato ad Ankara di pagare circa 1,5 miliardi di dollari per le esportazioni non autorizzate avvenute tra il 2014 e il 2018. In risposta, la Turchia ha interrotto l'oleodotto, bloccando circa 450.000 barili al giorno per due anni e mezzo. I flussi sono ripresi solo a settembre 2025 grazie a un accordo provvisorio tra Baghdad, il KRG e i principali produttori stranieri. Sotto questo accordo, il KRG consegna il greggio alla SOMO. Nell'agosto successivo, Turchia e Iraq hanno firmato un accordo annuale che mantiene l'uso del pipeline con una capacità di 750.000 barili al giorno mentre vengono negoziati termini più lunghi.

Controversie Legali sui Contratti di Produzione Energetica

Le tensioni giuridiche sul controllo delle risorse energetiche risalgono al 2003, quando il KRG iniziò a firmare contratti di condivisione della produzione con società petrolifere straniere dopo l'invasione guidata dagli Stati Uniti. Tuttavia, nel 2022, la Corte Suprema Federale dell'Iraq dichiarò incostituzionale la legge sul petrolio e sul gas del Kurdistan, ordinando la consegna della produzione energetica a Baghdad. La corte autorizzò anche il ministero federale del Petrolio a perseguire l'invalidazione dei contratti firmati sotto il quadro regionale. Il KRG respinse fermamente questa decisione, mantenendo i contratti come oggetto di contenzioso nelle corti irachene. L'accordo provvisorio del 2025 aggirò la disputa sui contratti fornendo un risarcimento intermedio di 16 dollari per barile ai produttori per coprire i costi di produzione e trasporto. Società come la norvegese DNO, il più grande produttore nella regione, non aderirono all'accordo, continuando a vendere la propria produzione a prezzi ridotti rispetto ai livelli internazionali.

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Impatto Economico sui Dipendenti e sulle Finanze Regionali

L'Iraq dipende dalle vendite di greggio per oltre il 90% del reddito statale, rendendo ogni controversia finanziaria critica. Il KRG, d'altra parte, si affida ai trasferimenti del budget federale per pagare gli stipendi del settore pubblico. Baghdad ha ripetutamente ritardato o sospeso questi trasferimenti, accusando le autorità curde di non aver consegnato il petrolio e le entrate concordate. Il KRG sostiene che Baghdad non ha pagato la sua quota completa. Durante l'interruzione dell'oleodotto e la disputa budgetaria correlata, i lavoratori del settore pubblico curdi hanno affrontato ritardi negli stipendi, mentre il governo regionale affrontava crescenti pressioni per finanziare i servizi pubblici. La perdita del controllo sui valichi di frontiera, fonte significativa di entrate non petrolifere, aggrava ulteriormente questa crisi finanziaria per l'autonomia regionale.

Nuovi Valichi Doganali e Leverage Strategico del Nord

Baghdad ha introdotto un sistema doganale elettronico quest'anno che permette il monitoraggio delle importazioni e delle entrate nella regione, una mossa vista dal KRG come un tentativo di minare la sua autonomia. Le autorità curde hanno accusato Baghdad di imporre un embargo soffocante limitando l'accesso ai dollari per i commercianti. La rete di oleodotti curda offre al KRG un leverage significativo sulle esportazioni settentrionali. Dopo che la guerra USA-Israel contro l'Iran ha drasticamente limitato le spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz, la produzione e le esportazioni di petrolio iracheno sono crollate. Baghdad ha chiesto di spostare il greggio federale da Kirkuk attraverso la rete controllata dal Kurdistan verso la Turchia. Un accordo raggiunto a marzo permette lo spostamento, ma un funzionario KRG ha dichiarato che non passerà una goccia di petrolio senza garanzie finanziarie. Inoltre, l'Iraq ha ripristinato un vecchio percorso federale da Kirkuk a Ceyhan, interrotto dal 2014 a causa degli attacchi dello Stato Islamico, con un aumento pianificato dei flussi da 120.000 a 500.000 barili al giorno.