Iraq blocca volo Nazionale Iraniana a Bassora per sanzioni USA

L'Iraq impedisce l'atterraggio del volo con la Nazionale di calcio iraniana a Bassora per timore di sanzioni USA, costringendo i giocatori a viaggiare via terra.

L'Iraq ha impedito martedì undici novembre l'atterraggio di un velivolo appartenente alla Nazionale di calcio iraniana presso l'aeroporto di Bassora. La decisione è stata presa dall'Autorità per l'Aviazione Civile irachena per evitare violazioni delle sanzioni statunitensi contro le compagnie aeree iraniane.

Dettaglio Evento E Riepilogo Decisione

Secondo quanto riportato da due funzionari dell'aeroporto di Bassora, il velivolo che trasportava gli atleti è stato costretto a tornare in territorio iraniano. L'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza presso l'aeroporto di Abadan, lontano dai confini iracheni. I membri della squadra dovranno ora raggiungere la città meridionale irachena percorrendo la tratta via terra.

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Un funzionario del consolato iraniano a Bassora ha confermato che la Nazionale è diretta in Iraq per partecipare a un torneo a quattro squadre. Oltre alla squadra iraniana, l'evento sportivo vedrà coinvolti anche i rappresentativi nazionali di Iraq, Libano e Palestina. La presenza degli atleti in Iraq era prevista per il recente torneo internazionale.

Posizioni E Motivazioni Dell'Iraq

Un funzionario dell'aviazione civile irachena ha spiegato che Baghdad non poteva correre il rischio di violare le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. La scelta di bloccare l'atterraggio riflette una preoccupazione legale ed economica prioritaria rispetto agli impegni sportivi internazionali. L'autorità ha preferito annullare l'accesso aeroportuale per conformarsi alle direttive di Washington.

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Questo episodio sottolinea l'impatto crescente delle sanzioni statunitensi sulle operazioni di trasporto aereo iraniane nella regione. Le restrizioni economiche statunitensi colpiscono direttamente la capacità delle compagnie aeree nazionali di operare nei cieli internazionali e nei paesi vicini. L'Iraq deve bilanciare le relazioni regionali con la pressione economica esterna esercitata dal governo americano.

Conseguenze E Futuro Delle Operazioni Aeree

Washington aveva annunciato sanzioni contro qualsiasi azienda globale che intrattenga rapporti commerciali con le compagnie aeree iraniane dopo il ventitreenne settembre. L'obiettivo dichiarato delle misure americane è quello di bloccare a terra l'intera flotta civile iraniana in tutto il mondo. Questa strategia mira a isolare completamente il settore dei trasporti del paese persiano dai mercati globali.

Lo scorso settembre, l'Iraq aveva già ordinato la sospensione dei voli diretti verso l'aeroporto di Baghdad. Questa misura preventiva è stata adottata dopo che gli Stati Uniti avevano minacciato sanzioni secondarie contro gli aeroporti e i fornitori di servizi che gestiscono i vettori aerei iraniani. La pressione si è estesa anche alla capitale irachena per ridurre l'esposizione al rischio economico.

Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent aveva avvertito pubblicamente che gli aeroporti che servono le compagnie aeree iraniane potrebbero subire sanzioni severe. Le conseguenze potrebbero includere l'esclusione dal sistema del dollaro statunitense, un colpo devastante per le infrastrutture di trasporto internazionali. Questo avvertimento fa parte di un più ampio sforzo volto a inasprire le restrizioni sul settore dei trasporti iraniano e sulle entità straniere che forniscono servizi alle compagnie aeree soggette a sanzioni.