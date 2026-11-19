L'Iraq ha raggiunto un compromesso con Kataib Hezbollah dopo accuse di contrabbando petrolifero. Il Primo Ministro Ali al-Zaidi evita uno scontro con le milizie filo-iraniane.

Il governo iracheno ha raggiunto un accordo di compromesso con la potente milizia sciita Kataib Hezbollah, segnando una temporanea distensione in una regione segnata da crescenti tensioni. Questa soluzione politica è emersa dopo che il Primo Ministro Ali al-Zaidi aveva predisposto le forze di sicurezza per un'operazione militare diretta contro il gruppo, accusato di gestire un'ampia rete di contrabbando che sottraeva centinaia di milioni di dollari di petrolio di proprietà dello Stato.

Dettaglio dell'accordo e spostamenti tattici

Secondo tre alti funzionari della sicurezza irachena, l'accordo prevede un cambiamento strategico nelle posizioni territoriali. Le forze governative erano state inizialmente destinate a muoversi nella roccaforte del gruppo a Jurf al-Sakhar, nella provincia di Babil, ma la situazione si è evoluta attraverso mediazioni politiche. Il tenente generale Saad Maan, capo della Cellula mediale per la sicurezza irachena, ha confermato a Reuters che le forze di Kataib Hezbollah si sarebbero spostate verso altre aree, evitando così lo scontro diretto previsto inizialmente.

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L'intervento di mediazione è avvenuto in un contesto di alta tensione internazionale. Esmail Qaani, comandante della Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, è arrivato a Baghdad nella tarda serata di lunedì per aiutare a defluire le tensioni. Qaani ha incontrato segretamente il segretario generale di Kataib Hezbollah, Abu Hussein al-Hamidawi, insieme a Hadi al-Amiri, capo della Badr Organization, un'altra milizia influente allineata con Teheran. Questi incontri miravano esplicitamente a prevenire un'escalation militare che avrebbe potuto destabilizzare ulteriormente la regione.

Ruolo del Primo Ministro Ali al-Zaidi

La mossa di Ali al-Zaidi rappresenta la sua decisione più rischiosa dai suoi sei mesi di mandato. Il Primo Ministro, descritto come un novizio nella politica, ha sfidato direttamente le milizie sciite pesantemente armate che operano come proxy dell'Iran. Queste formazioni, che godono di uno status semi-ufficiale in Iraq, hanno resistito alle pressioni sia di al-Zaidi sia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per disarmare. La loro posizione semi-ufficiale è stata criticata da molti osservatori, che sostengono che tale status incoraggi un comportamento impunite.

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La crisi è stata aggravata dagli attacchi coordinati delle milizie pro-iraniane contro le truppe statunitensi. Queste operazioni sono state attuate in solidarietà con l'Iran, in risposta all'inizio della guerra tra gli Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica a febbraio. La presenza di forze statunitensi nel teatro di operazioni ha aggiunto un ulteriore livello di complessità alla gestione da parte del governo iracheno, che cerca di bilanciare le relazioni con Teheran e Washington.

Struttura e storico di Kataib Hezbollah

Kataib Hezbollah, o Battaglioni del Partito di Dio, è una delle organizzazioni armate più influenti del Fronte di Resistenza Islamico in Iraq. Il gruppo, fondato dopo l'invasione guidata dagli Stati Uniti del 2003, opera attraverso diverse battaglioni all'interno delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF). Sebbene tecnicamente sottoposto al comando del Primo Ministro come parte delle PMF, il gruppo ha spesso operato al di fuori della catena di comando, sfidando apertamente le dichiarazioni governative che chiedevano la fine degli attacchi alle forze statunitensi.

La struttura del gruppo rimane opaca, senza una leadership annunciata formalmente, ma conta migliaia di combattenti esperti. Kataib Hezbollah riferisce direttamente alle Guardie Rivoluzionarie iraniane, ereditando la guida di figure chiave come Abu Mahdi al-Muhandis, il precedente leader irano-iracheno ucciso in un attacco aereo statunitense nel 2020. Al-Muhandis morì insieme al comandante della Forza Quds Qassem Soleimani in un attacco aereo presso l'aeroporto internazionale di Baghdad. Questa eredità storica continua a influenzare le dinamiche attuali di potere e le relazioni internazionali nell'area.