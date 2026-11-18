Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ordina alle forze di sicurezza di preparare lo scontro diretto con Kataib Hezbollah, accusata di contrabbando di petrolio.

Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha intrapreso la mossa più rischiosa della sua carriera, finora durata sei mesi, decidendo di affrontare direttamente le milizie sciite pesantemente armate che agiscono come proxy dell' Iran. L'autorità irachena ha ordinato alle sue forze di sicurezza di prepararsi a uno scontro diretto con Kataib Hezbollah, identificata come il gruppo più potente allineato con Teheran. Questa escalation segna un punto di non ritorno nel rapporto tra lo Stato iracheno e le fazioni armate semi-indipendenti.

Le autorità hanno accusato esplicitamente Kataib Hezbollah di gestire una rete di contrabbando sofisticata, responsabile della sottrazione di centinaia di milioni di dollari in petrolio di proprietà dello Stato. Questa accusa economica funge da pretesto immediato per l'azione governativa, mirando a colpire le fonti di finanziamento delle milizie attraverso l'intervento militare o di sicurezza. L'obiettivo è riaffermare il monopolio statale sulle risorse energetiche nazionali, spesso oggetto di dirottamenti illegali da parte di attori non statali.

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Struttura e potere delle milizie filo-iraniane

Kataib Hezbollah, le cui traduzioni letterali indicano "Brigate del Partito di Dio", opera in Iraq con uno status semi-ufficiale che i critici sostengono incentivi l'impunità. Il gruppo è una formazione ombra priva di una struttura di leadership annunciata, ma conta migliaia di combattenti esperti. I membri fanno parte delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF), un raggruppamento di fazioni armate istituito originariamente nel 2014 per combattere l'Islamic State e successivamente riconosciuto come forza di sicurezza ufficiale.

I combattenti di queste formazioni percepiscono salari statali e i membri di Kataib Hezbollah, alcuni dei quali sono designati come terroristi dagli Stati Uniti, ricoprono posizioni di alto rango all'interno delle PMF. Sebbene tecnicamente sotto il comando del primo ministro iracheno, il gruppo opera frequentemente al di fuori della catena di comando e ha sfidato e contrastato le dichiarazioni governative che chiedevano la cessazione degli attacchi contro le forze degli Stati Uniti. Questa dualità di status crea una situazione di sovranità limitata per il governo legittimo.

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Oltre alla dimensione militare, Kataib Hezbollah possiede il proprio partito politico, chiamato Huquq, o Diritti, con cinque membri eletti in parlamento. Secondo un rapporto ufficiale iracheno, il gruppo genera entrate anche attraverso attività commerciali come costruzioni, edilizia abitativa, commercio, turismo e cambio di valuta. Il gruppo nega queste accuse, sostenendo di essere dedicato esclusivamente alla sicurezza nazionale, ma le indagini suggeriscono una complessa rete di interessi economici parallela a quella militare.

Storia e alleanze transnazionali

Fondato nelle conseguenze dell'invasione guidata dagli Stati Uniti del 2003, Kataib Hezbollah è tra i membri più influenti della Risposta Islamica in Iraq, un gruppo ombrello di organizzazioni armate sciite hardline sostenute dall'Iran. Il gruppo ha rapidamente sviluppato una reputazione per attacchi mortali contro obiettivi militari e diplomatici durante la guerra di controinsurrezione guidata dagli Stati Uniti e il conflitto settenario degli anni 2000, utilizzando cecchini, razzi, mortai e bombe artigianali stradali.

Gli Stati Uniti hanno designato Kataib Hezbollah come organizzazione terroristica nel 2009. Il gruppo ha combattuto insieme ad altre milizie sciite contro ribelli prevalentemente sunniti durante la guerra civile siriana, durata dal 2011 al 2024. Come altri gruppi armati sciiti, Kataib Hezbollah risponde direttamente al Comando delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran. La sua leadership è stata segnata dalla morte di Abu Mahdi al-Muhandis, cittadino duale iracheno-iraniano, ucciso in un attacco con drone statunitense nel 2020, insieme al comandante della forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie, Qassem Soleimani, presso l'aeroporto internazionale di Baghdad.

Kataib Hezbollah promuove un'ideologia sciita transnazionale che considera i confini tra Iraq, Siria e Libano come costruzioni occidentali. Il gruppo si è a lungo opposto alla presenza di truppe statunitensi in Iraq, che è terminata formalmente a settembre, alimentando la paura che un vuoto di sicurezza avrebbe esaltato le milizie. I gruppi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato più di 150 attacchi contro le forze statunitensi dallo scoppio della guerra di Gaza nel 2023.

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Impatto concreto e prossime mosse

Recentemente, le milizie hanno preso di mira i soldati americani in solidarietà con l'Iran dopo che gli Stati Uniti e l'Israele hanno lanciato una guerra contro la Repubblica Islamica a febbraio. I gruppi armati hanno resistito alla pressione esercitata dal primo ministro Zaidi e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per arrendersi e consegnare le loro armi allo Stato. La situazione attuale evidenzia la profonda resistenza delle milizie al controllo civile, nonostante le pressioni internazionali e interne per la loro integrazione o smilitarizzazione.

Le autorità di sicurezza irachene riportano che i loro arsenali includono fucili d'assalto, mitragliatrici, missili anticarro, mortai, razzi a guida di precisione, droni armati e alcune capacità di missili balistici e da crociera a corto raggio. La capacità militare di Kataib Hezbollah, combinata con la sua influenza politica ed economica, rappresenta una sfida esistenziale per il governo di Ali al-Zaidi. L'esito di questo scontro definirà il futuro della sovranità irachena e il ruolo dell'Iran nella regione.

Il 17 novembre 2026, un membro di Kataib Hezbollah è stato osservato mentre osservava la scena da un veicolo a Jurf al-Sakhar, nella provincia di Babil, in Iraq. Questa immagine simboleggia la presenza fisica e la vigilanza costante delle milizie nei territori strategici. La mossa di Zaidi del 18 novembre 2026, come riportato da Reuters a Dubai e Baghdad, indica una volontà politica di rompere l'equilibrio di potere stabilito negli anni precedenti, accettando il rischio di un'escalation violenta per recuperare il controllo statale.