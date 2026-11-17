Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi launches a decisive campaign against Iran-backed militia Kataib Hezbollah, accusing them of siphoning state oil. This bold move challenges entrenched armed factions and tests government authority in Baghdad.

Il Primo ministro iracheno Ali al-Zaidi sta preparando la sua mossa politica più rischiosa: un confronto diretto contro le milizie sciite fortemente armate che agiscono come proxy dell'Iran. A soli sei mesi dall'ascesa al potere, il leader politico neofita ha istruito le sue forze della sicurezza per affrontare alleato più potente dell' Iraq, Kataib Hezbollah. Questo gruppo è accusato dalle autorità di gestire una rete di contrabbando che ha sottratto centinaia di milioni di dollari in petrolio di proprietà statale.

Operazioni a Jurf al-Sakhar e Svincolamenti

L'azione concreta contro l'influenza di Kataib Hezbollah è iniziata con il licenziamento di nove alti funzionari della sicurezza e del petrolio. Queste svincolamenti seguono un'indagine focalizzata su Jurf al-Sakhar, una fortezza della milizia situata nella provincia di Babil, a circa 50 chilometri a sud di Baghdad. Zaidi ha ordinato ai comandanti militari e di sicurezza di schierare ulteriori forze nella città e di prepararsi per l'ingresso delle truppe governative.

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Posizioni e Accuse Contraddittorie

Kataib Hezbollah, etichettata come gruppo terrorista dagli Stati Uniti, ha respinto categoricamente le accuse di contrabbando. L'analista politico basato a Baghdad, Ahmed Younis, ha sottolineato che Zaidi sta assumendo un enorme rischio personale e politico. Ha dichiarato che questi gruppi hanno dimostrato sia le loro capacità militari che la disponibilità a usare la forza contro chiunque sfidi la loro influenza, definendo questa una prova ad alte poste dell'autorità del governo.

Contesto Storico e Ascesa di Zaidi

Il contesto di questa crisi è radicato nella storia recente dell'Iraq. Zaidi, un uomo d'affari multimilionario di 41 anni, era ancora adolescente quando gli Stati Uniti rovesciarono il dittatore Saddam Hussein nell'invasione del 2003. Questo evento permise al potere politico di fluire verso partiti della maggioranza sciita con legami di lunga data con l'Iran. Zaidi rimase fuori dalla politica per decenni, mentre l'Iraq affrontava un'insurrezione pro-Saddam, una campagna sanguinosa di Al-Qaeda, una guerra civile settaria e la successiva guerra contro lo Stato Islamico, sconfitta nel 2017.

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Supporto di Washington e Pressioni Geopolitiche

L'ascesa di Zaidi è avvenuta ad aprile, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si oppose pubblicamente al ritorno del potente ex primo ministro Nouri al-Maliki. Un'alleanza di fazioni sciite con vari gradi di influenza iraniana si schierò su Zaidi come candidato di compromesso. Washington ha dato sostegno aperto al primo ministro, e Trump ha esercitato pressioni per disarmare le milizie che hanno colpito le truppe statunitensi e obiettivi in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Zaidi ha dichiarato fermamente che non indietreggerà nel portare tutte le armi sotto il controllo statale, anche se ciò gli costasse la vita.

Rischi Futuri e Minacce di Ritorsione

Nonostante il sostegno esterno, Zaidi deve muoversi con cautela rispetto all'Iran, che ha guadagnato vasta influenza attraverso le sue legami con le milizie sciite. Arresti precedenti di membri di fazioni allineate all'Iran hanno scatenato minacce di rappresaglia. Dopo che un suo predecessore ordinò un'operazione simile cinque anni fa, la casa del primo ministro a Baghdad fu presa di mira in un attacco con droni, descritto come un tentativo di assassinio. Zaidi è consapevole che le milizie hanno la capacità di combattere, rendendo questo scontro imminente una sfida esistenziale per la sua amministrazione.