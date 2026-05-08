Irem: Musso spiega come lo stop allo Stretto di Hormuz abbia impattato sui costi di trasporto e sulle imprese del territorio

Giovanni Musso, ceo di Irem, spiega come lo stop allo stretto di Hormuz abbia impattato sui costi di trasporto, aumentando di oltre il 50% i prezzi dei carburanti. Inoltre, sottolinea come la chiusura dello Stretto di Hormuz abbia conseguenze pesanti sulle imprese del territorio della provincia di Siracusa, in particolare per quanto riguarda il costo del carburante. Musso propone interventi a carico dello Stato per cercare di far fronte a questi aumenti dei prezzi, come la sospensione del meccanismo Ets e la creazione di infrastrutture per fonti di energia alternative come il fotovoltaico e l'idrogeno. Inoltre, sottolinea la necessità di puntare a accelerare gli investimenti green e di semplificare la burocrazia per far sì che questi investimenti si realizzi.

Giovanni Musso, ceo di Irem , spiega come lo stop allo stretto di Hormuz abbia impattato sui costi di trasporto , aumentando di oltre il 50% i prezzi dei carburanti.

Inoltre, sottolinea come la chiusura dello Stretto di Hormuz abbia conseguenze pesanti sulle imprese del territorio della provincia di Siracusa, in particolare per quanto riguarda il costo del carburante. Musso propone interventi a carico dello Stato per cercare di far fronte a questi aumenti dei prezzi, come la sospensione del meccanismo Ets e la creazione di infrastrutture per fonti di energia alternative come il fotovoltaico e l'idrogeno.

Inoltre, sottolinea la necessità di puntare a accelerare gli investimenti green e di semplificare la burocrazia per far sì che questi investimenti si realizzi





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