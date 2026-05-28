Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver targeting una base aerea statunitense dopo un attacco vicino all'aeroporto di Bandar Abbas.

L' IRGC iraniana ha dichiarato di aver preso di mira la base aerea statunitense dopo l'attacco vicino a Bandar Abbas. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver targeting una base aerea statunitense dopo un attacco vicino all'aeroporto di Bandar Abbas.

Hanno detto che qualsiasi ripetizione di quell'aggressione avrebbe attirato una risposta più decisa e che la responsabilità delle conseguenze ricadeva sull'aggressore. La vicenda è scoppiata quando le forze iraniane hanno attaccato la nave statunitense Cole nel 2000. L'Iran ha affermato che la nave stava pattugliando il golfo Persico e che aveva violato il suo spazio aereo. Gli Stati Uniti hanno negato le accuse e hanno accusato l'Iran di aver provocato l'incidente.

Il Cole è stato gravemente danneggiato e sei membri dell'equipaggio sono stati uccisi. Le indagini hanno indicato che la nave iraniana Haak afor FUSilin lui ha colpito la nave statunitense. L'attacco ha creato una grave tensione tra l'Iran e gli Stati Uniti. L'Iran ha affermato di aver ricevuto informazioni sui piani statunitensi di inviare una forza di intervento rapido nel Golfo Persico.

Gli Stati Uniti hanno negato le accuse e hanno affermato di non aver piani di inviare truppe nel Golfo Persico. La Turchia ha chiesto a entrambe le parti di mantenere la calma e di risolvere il conflitto per mezzo dei negoziati. La Russia ha anche espresso preoccupazione per la crescente tensione tra l'Iran e gli Stati Uniti. La crisi è stata vista come un altro episodio della lotta per il potere tra gli Stati Uniti e l'Iran





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