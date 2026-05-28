Irina Shayk svela il suo rituale di bellezza dietro le quinte di Sanremo

La supermodella russo‑italiana mostra il trattamento viso a base di siero‑gel peptidico, illustrando le fasi, i benefici e il costo di circa 300 euro, mentre la sua pelle appare luminosa e priva di linee sottili durante l'evento di Sanremo.

Irina Shayk ha suscitato grande curiosità sui social mostrando il suo rituale di bellezza in vista del Festival di Sanremo , dove la supermodella è comparsa come ospite speciale.

Nei giorni precedenti l'evento, la modella ha condiviso su Instagram un breve video dietro le quinte in cui si vede all'opera sul lettino di un noto facialist di Milano, esperto nella cura della pelle delle star internazionali. Il trattamento, descritto dal professionista come un siero‑gel a base di peptidi protetti dall'ossidazione, è stato applicato con le mani esperte di un visagista proveniente da New York, il quale ha illustrato come la formula penetri in profondità, idratando i tessuti e favorendo il rinnovamento cellulare.

Il risultato visibile è una carnagione luminosa, levigata e priva di linee sottili, con una freschezza che sembra contrastare l'inevitabile invecchiamento della pelle.



Il processo, molto più articolato di una semplice maschera idratante, combina diverse fasi: una pulizia delicata per rimuovere le impurità, l'applicazione del siero‑gel contenente una concentrazione elevata di peptidi bio‑attivi, e una leggera pressione massaggiante che stimola la microcircolazione.

La protezione anti‑ossidante evita la degradazione dei principi attivi, garantendo che ogni g{goccia } dell'ultimo momento completi il trattamento. L'effetto finale è un aspetto naturale, quasi trasparente, che consente al trucco di fondersi con la pelle, trasformandosi da maschera a velo leggero. Il risultato è una rivalutazione dei concetti tradizionali di make‑up: la copertura diventa un supporto quasi impercettibile, mentre la limatura delle linee sottili avviene grazie a un supporto interno, non superficiale.





Il costo di questo esclusivo rituale di bellezza non è trascurabile: il set completo, che comprende il siero‑gel, una crema di mantenimento e una maschera notturna specifica, è quotato intorno ai trecento euro, una cifra considerevole per un singolo trattamento professionale. Tuttavia, per un volto così visibile sul palcoscenico della televisione italiana, la spesa è vista come un investimento nella propria immagine pubblica.

La diffusione del video da parte di Irina ha già generato un notevole interesse tra i fan e gli appassionati di cosmetica, spingendo molti a chiedersi se sia possibile replicare a casa il risultato mostrato. Alcuni esperti avvertono, però, che la personalizzazione del prodotto, la competenza del professionista e la costanza nella cura quotidiana sono elementi imprescindibili per ottenere un effetto simile.

In conclusione, il facialist ha ribadito che, pur trattandosi di un prodotto di alta gamma, la chiave per una pelle luminosa risiede nella costanza dell'applicazione e nella combinazione di tecniche di cura della pelle adeguate allo specifico tipo di epiderma di ciascuno. Irina Shayk, con il suo gesto di condividere il proprio segreto di bellezza, ha così aperto una finestra sul mondo dei trattamenti estetici di lusso, confermando che la cura della pelle resta un elemento centrale per la costruzione dell'immagine pubblica di una star contemporanea





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