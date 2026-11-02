Irlanda: Elio Germano film ma causa sfratto risarcimento 15mila euro a Westmeath

Un proprietario irlandese ha dovuto risarcire 15mila euro per uno sfratto ingiusto e danni alla clientela di una madre artista a Westmeath.

Il collegio giudicante della Commissione irlandese per le locazioni residenziali ha condannato un proprietario immobiliare a versare 15mila euro a una madre di famiglia. La controversia nasce da una serie di irregolarità nello sfratto avvenuto nella contea di Westmeath, nel villaggio di Rochfortbridge. La sentenza, emessa a settembre 2026, conferma la violazione dei diritti degli inquilini e i gravi danni economici subiti.

Irregolarità Sfratto e Danni Economici

La donna aveva affittato l'immobile nel 2017 insieme ai suoi due figli e ai loro tre cani. Nel maggio 2025 ha ricevuto la comunicazione di disdetta da parte del proprietario, che ha giustificato l'allontanamento sostenendo che la casa serviva a sua figlia. Tuttavia, l'indagine ha rivelato che l'immobile è stato immediatamente messo in affitto e successivamente messo in vendita. Questo comportamento ha costretto la famiglia a cercare nuove sistemazioni in brevissimo tempo, generando notevoli disagi economici e logistici.

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L'affitto mensile corrisposto era di mille euro. Poco dopo la partenza, il proprietario ha aumentato il prezzo del 50 per cento, pubblicizzando l'immobile su Daft.ie a 1.500 euro al mese da subito. La famiglia è stata così privata della propria abitazione mentre l'inquilino successivo, se presente, pagava una cifra significativamente più alta. Il tribunale ha evidenziato come la pratica abbia favorito il proprietario a discapito degli inquilini storici.

Condizioni Abitative e Comportamento Proprietario

Oltre agli aspetti economici, la causa ha portato alla luce gravi problemi legati alla gestione della proprietà. La madre ha testimoniato che la casa era infestata dai topi durante la sua permanenza. Inoltre, ha lamentato intrusioni regolari nella sua abitazione da parte di un uomo che viveva in una fattoria vicina, il quale entrava senza essere invitato.

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Anche il proprietario ha mostrato un comportamento invadente, entrando nell'abitazione senza preavviso. Queste condotte hanno contribuito al disagio della famiglia, accelerando la decisione di trasferirsi. Il proprietario non si è presentato né all'udienza iniziale di aprile né a quella riprogrammata a maggio di quest'anno, limitandosi a comunicare le decisioni attraverso annunci pubblici o notifiche formali.

Impatto sulla Vita Professionale

Lo sfratto ha avuto conseguenze dirette anche sulla sfera professionale della donna. La madre gestisce una scuola d'arte a Mullingar e ha dichiarato che i continui traslochi le hanno fatto perdere circa il 20 per cento dei suoi clienti. La necessità di spostamenti frequenti ha interrotto la regolare gestione delle lezioni e la stabilità necessaria per mantenere la clientela.

Per far fronte alle spese legate al nuovo alloggio e alla riconversione della sede, la donna ha dovuto contrarre un prestito di 8mila euro. Ha definito la sua situazione attuale, a settembre 2026, di essere ancora molto provata da quanto accaduto. La perdita di fatturato e i costi aggiuntivi hanno segnato negativamente la sua attività commerciale nel periodo immediatamente successivo alla comunicazione di sfratto.

Verdetto e Obblighi Finanziari

Il tribunale ha stabilito che il proprietario non ha ottemperato all'obbligo di restituire la casa alla donna nel caso in cui la figlia l'avesse liberata. Anche se non è stato possibile confermare che la figlia occupasse effettivamente l'immobile entro il termine di due mesi, fissato a luglio 2025, le irregolarazioni sono state considerate chiare. La sentenza impone al proprietario di versare i 15mila euro di risarcimento entro 28 giorni dalla comunicazione.

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La vicenda si inserisce in un contesto di maggiore attenzione ai diritti degli inquilini in Irlanda. La Commissione per le locazioni residenziali ha ribadito l'importanza del rispetto dei contratti e della buona fede nelle transazioni immobiliari. Il caso di Westmeath serves come precedente per casi simili, sottolineando le sanzioni per i proprietari che ignorano le procedure legali o aggravano la situazione degli inquilini.