Irn ai Mondiali: la squadra ottiene i visti per gli Stati Uniti, basata a Tijuana

La nazionale iraniana di calcio ha ricevuto i visti per partecipare ai Mondiali in Nord America, nonostante le tensioni politiche con gli Stati Uniti. La squadra avrà base a Tijuana, in Messico, e affronterà Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto nella fase a gironi. La decisione risolve un'incertezza durata settimane, con il via libera arrivato dopo una complessa trattativa diplomatica. La presenza di ex membri dei Guardiani della Rivoluzione nella delegazione era stata un ostacolo, ma alla fine la FIFA ha garantito la partecipazione. Evento che evidenzia le intersezioni tra sport e geopolitica.

La nazionale iraniana di calcio ha ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti , come riportato da un funzionario della Casa Bianca citato dalla Reuters.

La squadra sarà basata a Tijuana, in Messico, dove arriverà domenica, e non in Arizona, come invece richiesto dal governo di Teheran. Questa decisione arriva a circa dieci giorni dall'esordio iraniano nella fase a gironi della Coppa del Mondo, previsto per il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. Successivamente, l'Iran affronterà il Belgio il 21 giugno e l'Egitto il 26 a Seattle.

Inizialmente, l'ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh, aveva dichiarato che la squadra non aveva ancora ricevuto i visti, creando incertezza sulla partecipazione. La presenza dell'Iran al torneo è stata a lungo discussa, con l'amministrazione statunitense che ha espresso riserve e il governo iraniano che aveva minacciato il ritiro. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha più volte confermato la partecipazione.

La questione principale riguardava la possibile presenza nella delegazione di personaggi legati ai Guardiani della Rivoluzione, tra cui il presidente della federcalcio iraniana, Mehdi Taj, ex comandante dei Pasdaran, a cui era già stato negato il visto per il sorteggio mondiale a Washington a dicembre. La scelta di stabilire il quartier generale a Tijuana, piuttosto che negli Stati Uniti, sembra una soluzione di compromesso per agevolare gli spostamenti e ridurre le tensioni logistiche e politiche.

Questo episodio evidenzia come lo sport internazionale possa spesso scontrarsi con le dinamiche geopolitiche, con le decisioni di visti che riflettono le relazioni complesse tra i due paesi. La squadra iraniana, che ha conquistato la qualificazione sul campo, dovrà ora concentrarsi sulla preparazione per le partite, sapendo che ogni passo fuori dal campo sarà monitorato. Il torneo, che si svolge in Nord America, vede quindi l'Iran partecipare tra polemiche e incertezze, ma con la determinazione a competere.

La giocatrice o il giocatore iraniano più atteso saranno probabilmente i leader tecnici della squadra, che dovranno gestire la pressione extra dovuta al contesto politico. Intanto, la stampa internazionale segue da vicino l'evolversi della situazione, con particolare attenzione ai possibili gesti di protesta o di distensione da parte degli atleti durante le partite. La notizia ottenuta dalla Reuters conferma, dunque, che la federazione iraniana ha risolto le questioni burocratiche, garantendo la presenza della squadra all'evento calcistico più importante del mondo.

Gli Stati Uniti, paese ospitante insieme a Canada e Messico, hanno quindi concesso i visti nonostante le precedenti tensioni, forse anche per evitare un boicottaggio mediatico. Il Messico, che ospiterà il quartier generale iraniano, gioca un ruolo chiave in questa vicenda, fungendo da ponte tra le due nazioni. Il torneo, Starting tra il 20 novembre e il 18 dicembre, vedrà l'Iran impegnato nel gruppo B, con avversarie di prestigio come Belgio e Inghilterra?

Attenzione: dal testo originale, l'Iran è nel girone con Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto. Quindi il gruppo è composto da queste quattro nazionali. La partita contro l'Egitto si giocherà a Seattle, città simbolo delle proteste in Iran degli ultimi anni, il che potrebbe aggiungere un ulteriore strato di significato politico. In sintesi, dopo giorni di incertezza, l'Iran parteciperà ai Mondiali, con la squadra che si allenerà in Messico e affronterà le gare negli Stati Uniti.

La vicenda mette in luce come il calcio sia spesso uno specchio delle relazioni internazionali, con i visti che diventano strumenti di pressione diplomatica. I tifosi iraniani, sparsi in tutto il mondo, potrebbero seguire la squadra in massa, trasformando le partite in occasioni di visibilità per la loro causa. La FIFA, da parte sua, ha sempre sostenuto che lo sport debba superare le divisioni politiche, ma in pratica si trova spesso a mediare tra governi e federazioni.

La presenza di figure come Mehdi Taj, con un passato nei Guardiani della Rivoluzione, è stata un punto critico, ma alla fine i visti sono stati concessi, forse con alcune limitazioniPrivacy della delegazione. Non sono noti i dettagli specifici di quali membri della delegazione abbiano ricevuto il visto, ma la notizia è che la squadra può viaggiare. Il prossimo passo sarà l'arrivo a Tijuana, città di confine tra Messico e Stati Uniti, che offre strutture adatte per la preparazione atletica.

Gli iraniani potrebbero trovare un ambiente favorevole, considerando la vicinanza geografica e culturale con gli Stati Uniti, ma con minori vincoli burocratici. Il torneo rappresenta per l'Iran una chance di rivalsa sul piano sportivo, dopo anni di isolamento internazionale in altri ambiti. La stampa iraniana ha ovviamente dato ampio risalto alla notizia, celebrata come una vittoria diplomatica. Gli avversari, intanto, si preparano ad affrontare una squadra motivata, che potrebbe giocare con una rabbia e un orgoglio particolari.

Il Belgio, semifinalista dell'ultimo Mondiale, e l'Egitto, guidato da Mohamed Salah, sono avversari temibili, ma l'Iran ha sempre dimostrato di essere una squadra solida in fase difensiva. La Nuova Zelanda, pur essendo considerata la più debole del girone, non sarà da sottovalutare. Insomma, dopo una lunga attesa, il calcio iraniano è pronto a scendere in campo, con lo sguardo rivolto non solo ai risultati sportivi, ma anche al significato più ampio della loro presenza in terra statunitense





SkyTG24 / 🏆 31. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irlanda Mondiali Calcio Visti Stati Uniti Tijuana FIFA Pasdaran

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Libano e Israele concordano il cessate il fuoco con la mediazione degli Stati UnitiUn comunicato congiunto del Dipartimento di Stato americano annuncia l'accordo tra Libano e Israele per unimplementazione del cessate il fuoco, subordinata al ritiro di Hezbollah dal sud del Litani e a negoziati diretti per risolvere le questioni pendenti.

Read more »

La Camera degli Stati Uniti vota una misura che potrebbe porre fine alla guerra in IranLa Camera degli Stati Uniti ha votato una misura che potrebbe porre fine alla guerra in Iran, colpendo duramente Trump. La decisione è stata presa in un momento in cui la tensione tra Stati Uniti e Iran è al suo massimo.

Read more »

Israele e Libano accettano un nuovo cessate il fuoco dopo negoziati mediati dagli Stati UnitiLa notizia del cessate il fuoco è stata accolta con speranza da entrambe le parti, ma il ministro della difesa israeliano ha espresso dubbi sulla sua robustezza e ha annunciato che le forze armate israeliane continueranno a colpire il Libano per il momento.

Read more »

La richiesta folle di Trump: come arrivano gli Stati Uniti alla loro Coppa del MondoSTATI UNITI - Girone D con Paraguay (13 giugno, Inglewood), Australia (19 giugno, Seattle) e Turchia (26 giugno, Inglewood).

Read more »