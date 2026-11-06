Irpef 2027: nuovo scaglione a 55 mila euro e risparmi fino a 500 euro

La Manovra 2027 allarga lo scaglione Irpef al 33% fino a 55 mila euro. Analisi dei risparmi per dipendenti e pensionati e critiche Cgil sul divario fiscale.

Il governo ha inserito nella Manovra 2027 un significativo intervento di alleggerimento fiscale che modifica la struttura degli scaglioni Irpef. La misura principale prevede l'estensione dello scaglione di tassazione al 33% fino a un reddito imponibile di 55 mila euro, ampliando il limite attuale fissato a 50 mila euro. Questo cambiamento strutturale è destinato a influenzare direttamente il carico tributario di milioni di cittadini italiani, in particolare lavoratori dipendenti e pensionati, che vedranno ridotta la propria imposta lorda.

L'obiettivo immediato della riforma è consentire un risparmio fiscale concreto per chi rientra in questa fascia di reddito. Le stime preliminari indicano che i beneficiari potranno ottenere un risparmio massimo di 500 euro all'anno, corrispondente a poco meno di 42 euro al mese se l'importo viene distribuito uniformemente su dodici mensilità. La crescita del risparmio è progressiva, partendo da zero per chi non supera i 50 mila euro di imponibile fiscale e aumentando fino a raggiungere la soglia massima di 500 euro per chi arriva esattamente a 55 mila euro.

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Meccanismo di calcolo del risparmio Irpef

Per comprendere appieno il funzionamento di questa novità normativa, è necessario analizzare la transizione dallo scenario Irpef 2026 alla nuova disciplina entrante nel 2027. Attualmente, la tassazione prevede tre aliquote distinte, ma dalla prossima gestione fiscale il tetto del secondo scaglione si alzerà, permettendo all'aliquota del 33% di applicarsi fino a 55 mila euro. Tale modifica comporterà un risparmio di dieci punti di imposta sui 5 mila euro compresi tra i 50 mila e i 55 mila euro di reddito.

La relazione tra imponibile aggiuntivo e risparmio è lineare: ogni mille euro di imponibile oltre i 50 mila euro producono 100 euro di risparmio annuo. Chi dichiara 51 mila euro otterrà un vantaggio di 100 euro, mentre chi dichiara 52 mila euro vedrà salire il beneficio a 200 euro. Il risparmio continuerà a crescere fino a raggiungere i 400 euro con 54 mila euro e i 500 euro massimi con 55 mila euro, rimanendo invariato per redditi superiori almeno nel calcolo dell'imposta lorda.

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Impatto su dipendenti e posizione Cgil

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro ha espresso forti critiche sulla distribuzione dei benefici, sottolineando come la misura interessi una fetta limitata della platea lavorativa. Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze citati dal sindacato, oltre il 92% dei lavoratori dipendenti e dei pensionati si trova sotto i 50 mila euro di reddito lordo. Nello specifico, su 24,1 milioni di lavoratori dipendenti, 22,2 milioni e su 14,5 milioni di pensionati, 13,4 milioni non usufruiranno del nuovo scaglione ampliato.

La Cgil denuncia inoltre un divario fiscale crescente tra lavoratori subordinati e titolari di Partite IVA, specialmente nel regime forfettario. La Manovra innalza da 85 mila a 100 mila euro il limite di ricavi o compensi per questo regime, tassato al 15%. Un professionista con 100 mila euro di compensi pagherebbe 8.658 euro di imposta sostitutiva, risparmiando circa 10 mila euro rispetto alla tassazione ordinaria. Al contrario, un dipendente con 51 mila euro di imponibile fiscale avrebbe un'Irpef lorda di 14.030 euro, beneficiando solo di 100 euro di risparmio.

Conseguenze per pensionati e fiscal drag

La riforma colpisce direttamente anche i pensionati, poiché le pensioni soggette a Irpef ordinaria seguono gli stessi scaglioni dei redditi da lavoro. Chi percepisce un imponibile fiscale di 52 mila euro risparmierà 200 euro annui, salendo a 500 euro con 55 mila euro. È fondamentale considerare l'imponibile complessivo: chi percepisce altri redditi soggetti a tassazione ordinaria, come canoni di locazione non in cedolare secca, potrebbe superare la soglia dei 50 mila euro anche con una pensione inferiore.

Un altro punto critico sollevato dalle analisi è il fenomeno del fiscal drag, ovvero il drenaggio fiscale prodotto dagli aumenti nominali di stipendi e pensioni. Secondo la Cgil, tra il 2022 e il 2025 lavoratori e pensionati avrebbero pagato oltre 30 miliardi di euro di maggiore Irpef. Si prevede che si aggiungeranno altri 4,5 miliardi nel solo anno 2026, indicando che i redditi possono aumentare senza un reale miglioramento del potere d'acquisto a causa dell'effetto progressivo della tassazione.