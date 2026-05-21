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Isaac Asimov, padre della fantascienza, anticipava l’avvento delle macchine intelligenti

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Isaac Asimov, padre della fantascienza, anticipava l’avvento delle macchine intelligenti
Isaac AsimovFantascienzaMacchine Intelligenti
📆5/21/2026 1:45 AM
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Il testo che leggete qui è una sintesi riadattata della prefazione di 'I robot', romanzo di Isaac Asimov, che accompagna una nuova edizione del romanzo. La sintesi ripercorre la lettura del romanzo da parte dell’autore e le discussioni che si sono avute a tavola durante gli esami di maturità, evidenziando come Asimov abbia intuito quanto la tecnologia nella sua crescente opacità sarebbe somigliata alla religione.

Il 1996 è l’anno in cui, per la prima volta e in modo unico, ho letto il romanzo di Isaac Asimov , intitolato 'I robot'. Questo testo, che accompagna una nuova edizione del romanzo, mi ha riportato a quella esperienza e alle discussioni che si sono avute a tavola durante quegli esami di maturità.

In quell’anno, non avevo ancora passato gli esami di algebra, analisi e geometria, ma avevo già sviluppato una naturale familiarità, o forse liceale, con gli strumenti logico-deduttivi. Mi sono reso conto che il romanzo di Asimov si snoda attraverso una serie di storie, ognuna delle quali è un’eccezione alle Tre leggi fondamentali della robotica, che suonano: 1. Un robot non può arrecare danno a un essere umano, o, mancando di agire, lasciare che un essere umano subisca un danno. 2.

Un robot deve obbedire agli ordini che riceve da un essere umano, se ciò non è in conflitto con la Prima Legge. 3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, se ciò non è in conflitto con la Prima e la Seconda Legge.

Asimov, matematico e fisico ungherese naturalizzato statunitense, pensava e cominciò ad assemblare il suo calcolatore universale, non escludendo, anzi trovando logico, che queste macchine pensanti e dotate di organi di senso possano essere studiate come si studia la fisiologia umana. Capiva quanto la robotica e la cibernetica avessero posto, al loro nascere, non solo le questioni fondamentali per gli sviluppi successivi, ma pure i problemi fondamentali riguardanti il rapporto tra esseri umani e macchine.

Asimov sostenne che per non sentirsi schiantati dalla soverchiante potenza logico deduttiva e mnemonica delle macchine, bisognava studiare, non per capire tutto, cosa impossibile, ma per non rinunciare a capire almeno qualcosa, almeno per un intervallo di chiarezza. Le macchine che oggi chiamiamo intelligenza artificiale hanno circa dieci anni, velocissime e giovanissime, ma la letteratura su di loro nasce assai prima. Asimov, il padre della fantascienza, nelle sue storie anticipò l’avvento delle macchine intelligenti.

La sintesi riadattata della prefazione di questo testo è una testimonianza di come Asimov abbia intuito quanto la tecnologia nella sua crescente opacità sarebbe somigliata alla religione

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