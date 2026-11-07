Isaac Herzog incarica Gadi Eisenkot per formare il nuovo governo israeliano

Gadi Eisenkot ha ottenuto l'incarico dal presidente Herzog dopo aver raccolto 67 seggi, superando Netanyahu. Ha 28 giorni per formare la coalizione.

Il presidente di Israele Isaac Herzog ha ufficialmente selezionato Gadi Eisenkot come candidato incaricato di formare il prossimo esecutivo nazionale. Questa decisione cruciale è stata annunciata nella serata di sabato 7 novembre e verrà resa pubblica domani, domenica 8 novembre, alle 17:00 presso la Residenza del presidente a Gerusalemme. Eisenkot rappresenta il centro del partito centrista Yashar e guiderà le trattative per il nuovo governo dopo il ciclo di consultazioni con i rappresentanti delle fazioni della 26ª Knesset. La scelta segna un momento decisivo nella formazione politica del Paese.

Eisenkot supera Netanyahu con 67 seggi a sostegno

Gadi Eisenkot ha ottenuto il sostegno di deputati per complessivi 67 seggi, un risultato che lo posiziona nettamente davanti alle aspettative iniziali. Al contrario, il premier uscente Benjamin Netanyahu ha raccolto il sostegno di soli 46 deputati durante le consultazioni. Questo distacco numerico di 21 seggi ha determinato la preferenza di Isaac Herzog per Eisenkot, confermando la forza politica del suo schieramento. La differenza nei numeri riflette le dinamiche attuali della 26ª Knesset e le preferenze dei partiti chiave.

Also read Eisenkot incaricato di formare il governo in Israele dopo elezioni incerte

Scadenze precise e procedure per la formazione del governo

Il candidato selezionato da Herzog, Gadi Eisenkot, avrà a disposizione 28 giorni per formare un governo stabile e duraturo. Esiste la possibilità per il capo dello Stato di concedere una proroga, ma questa estensione può durare al massimo 14 giorni aggiuntivi. Se Eisenkot non dovesse riuscire a comporre una coalizione entro il tempo stabilito, dovrà informare il presidente del fallimento del tentativo, come ricordato dal Jerusalem Post. In questo scenario, Isaac Herzog avrà tre giorni di tempo per decidere se affidare il mandato a un altro parlamentare.

Qualora il capo dello Stato decidesse di comunicare al presidente della Knesset l'impossibilità di formare un esecutivo con Eisenkot, si aprirebbe una nuova fase. Un eventuale secondo candidato disporrebbe di ulteriori 28 giorni per la negoziazione, ma senza alcuna possibilità di proroga. Se anche il secondo tentativo fallisse, o se il presidente decidesse di non nominare un altro esponente, si aprirebbe una finestra di 21 giorni. Durante questo periodo, una maggioranza di almeno 61 deputati potrebbe richiedere congiuntamente di affidare l'incarico a un terzo candidato.

Advertisement

Ultime scadenze e scioglimento automatico della Knesset

Il terzo candidato riceverebbe l'incarico con una scadenza molto più stringente, avendo solo 14 giorni per trovare un'intesa politica. Se tutte le strade dovessero fallire, la Knesset verrebbe sciolta automaticamente, rimandando il Paese alle urne per nuove elezioni. Fino al voto di fiducia del nuovo esecutivo, l'amministrazione uscente rimarrà in carica per gli affari correnti come governo provvisorio. Questa procedura garantisce la continuità amministrativa in attesa di una soluzione politica definitiva.

Netanyahu chiede unità nazionale e inclusioni specifiche

Nel pomeriggio della decisione, Benjamin Netanyahu aveva invocato la formazione di un governo di unità nazionale che comprenda tutti i partiti del campo nazionale. Ha aggiunto che tale governo eliminerebbe definitivamente la minaccia nucleare iraniana e proteggerà Israele come Stato ebraico. Netanyahu ha sottolineato che l'unità tra i cittadini israeliani dovrebbe essere ristabilita attraverso questa coalizione ampia. Tuttavia, ha specificato che un eventuale accordo dovrebbe includere tutti i suoi alleati dell'ultima coalizione.

Gli alleati richiesti dal primo ministro uscente includono le formazioni ultranazionaliste Sionismo Religioso e Otzma Yehudit, oltre ai partiti ultraortodossi e il Likud. Nonostante l'appello alla concordia nazionale, Benjamin Netanyahu non ha indicato chi dovrebbe guidare il nuovo esecutivo dopo la sua permanenza. La richiesta di inclusioni specifiche evidenzia le condizioni poste dal suo schieramento per qualsiasi futura collaborazione politica con altri attori nazionali.