Isaak Babel' e il magico mondo di Odessa

Isaak Babel', dopo anni di persecuzioni, riabilitazione e notevole talento letterario, era un personaggio affascinante e controverso. Questo articolo lo rievoca attraverso i suoi racconti, raccontandoli in modo ricco e coinvolgente.

Isaak Babel' , che da Odessa reinventava il mondo Fucilato nel gennaio del 1940 dopo anni di persecuzioni, sequestri di materiale e volgari intimidazioni e riabilitato nel 1954 dopo la morte di Stalin, l'autore russo è una benedizione per il lettore, purtroppo impartita solo a metàovvero: il russo che sapeva ridere.

Forse perché era nato a Odessa, città indomita, verso la fine del Diciannovesimo secolo. Aveva gli occhiali sul naso ma non l’autunno nell’anima. E una zucca grossa, tonda, calva. Amava i cavalli, non conosceva l’avarizia, prestava denaro a destra e a manca ed era convinto di due cose: che si sbagglissero tutti, compreso Dio, per esempio quando aveva mandato gli ebrei in Russia perché ci soffrissero come all’inferno, e che si dovesse bere una bottiglia di vino al giorno...

Il paradiso per lui era la Francia, Parigi, che amava per interposto Maupassant, suo scrittore di riferimento, e nonostante nella capitale francese vivessero sua moglie e sua figlia, in una lettera ammetteva ‘é qui che io devo lavorare’





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