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Isabel Totti celebra la Prima Comunione in stile country

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Isabel Totti celebra la Prima Comunione in stile country
Isabel TottiPrima ComunioneIlary Blasi
📆5/30/2026 1:41 PM
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La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha celebrato la sua Prima Comunione in un'atmosfera country e con colori lavanda. La famiglia ha condiviso questo importante momento con una storia Instagram dedicata alla piccola Isabel.

Isabel Totti ha celebrato la sua Prima Comunione , un momento importante per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti . La famiglia ha scelto un tema country e colori lavanda per la festa, che si è svolta in una location esclusiva immersa nel verde.

La piccola Isabel ha indossato un abitino bianco in pizzo San Gallo e delle ballerine bianche traforate, mentre la madre ha sfoggiato un abito blu scuro a pois con colletto bianco e scarpe basse. La famiglia ha condiviso questo importante traguardo con una storia Instagram dedicata a Isabel

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Isabel Totti Prima Comunione Ilary Blasi Francesco Totti Tema Country

 

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