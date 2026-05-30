Isabel Totti celebra la Prima Comunione in stile country

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha celebrato la sua Prima Comunione in un'atmosfera country e con colori lavanda. La famiglia ha condiviso questo importante momento con una storia Instagram dedicata alla piccola Isabel.

Isabel Totti ha celebrato la sua Prima Comunione , un momento importante per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti . La famiglia ha scelto un tema country e colori lavanda per la festa, che si è svolta in una location esclusiva immersa nel verde.

La piccola Isabel ha indossato un abitino bianco in pizzo San Gallo e delle ballerine bianche traforate, mentre la madre ha sfoggiato un abito blu scuro a pois con colletto bianco e scarpe basse. La famiglia ha condiviso questo importante traguardo con una storia Instagram dedicata a Isabel





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