Isabella Rossellini Receives Excellence Award at Locarno Film Festival

Isabella Rossellini, a renowned actress and icon in the world of cinema, television, and fashion, will be honored with the Excellence Award at the Locarno Film Festival. She has collaborated with renowned directors such as Robert Zemeckis, David O. Russell, Taylor Hackford, Marjane Satrapi, Guy Maddin, Paolo and Vittorio Taviani, and David Lynch, offering captivating performances that resonate with each of their visions. Her career spans from classic films to recent triumphs, including (2024) by Edward Berger, which earned her a nomination for the Academy Award for Best Supporting Actress. Known for her unique presence and fearless artistic choices, Rossellini has left an indelible mark on the contemporary cinema landscape.

Il Locarno Film Festival omaggerà Isabella Rossellini con l' Excellence Award nella serata inaugurale della 79esima edizione, il 5 agosto. In questi giorni è impegnata sul set del nuovo film di Alice Rohrwacher , a Stromboli , dove ha postato foto e video all'insegna della felicità, ricordando la lavorazione del film durante la quale scoppiò l'amore fra i genitori, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini.

Ma il prossimo 5 agosto,ha saputo coniugare la maestria tecnica di Hollywood a un’audacia artistica di stampo europeo, distinguendosi come un’icona nel mondo del cinema, della televisione e della moda. Affermatasi inizialmente come modella,ha lasciato un segno profondo nella storia del cinema lungo una carriera che l’ha vista collaborare con autori del calibro di Robert Zemeckis, David O. Russell, Taylor Hackford, Marjane Satrapi, Guy Maddin, Paolo e Vittorio Taviani, e David Lynch, offrendo performance in grado di dare voce a ciascuna delle loro visioni.

Dai grandi classici ai trionfi più recenti – come (2024) di Edward Berger, che le è valso una candidatura all’Oscar come Miglior attrice non protagonista – la sua travolgente presenza scenica occupa un posto imprescindibile nel cinema contemporaneo. (2008-9), in cui ha interpretato in costume i rituali di accoppiamento degli animali con una vena comica irresistibile, e i cortometraggi è una vera leggenda del cinema contemporaneo.

È un talento unico che ha sempre abbracciato senza timore il brivido del rischio artistico, della reinvenzione e della trasformazione creativa. Anticonformista in modo giocoso, costantemente brillante nelle sue scelte e nelle sue interpretazioni,ha reso l’imprevedibilità una delle sue cifre artistiche. Il Locarno Film Festival è onorato di dare il benvenuto e di conferirle l’Excellence Award.

Interprete impareggiabile e dalla spiccata auto-ironia, ha lasciato un segno indelebile nel cinema contemporaneo grazie al suo talento senza limiti e alla sua profonda umanità





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