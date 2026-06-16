Iscro 2026: cos'è, a chi spetta e come richiederla

Guida completa all'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps.

L'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, nota come Iscro , rappresenta una misura di sostegno economico destinata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell' Inps .

Introdotta in via sperimentale nel 2021, è diventata strutturale con la Legge di bilancio 2024, offrendo una protezione concreta a chi lavora in proprio e subisce un crollo significativo del reddito. Per il 2026, la finestra per presentare la domanda si chiude il 31 ottobre 2026, come chiarito dall'Istituto nel Messaggio n. 1987. Con quattro mesi e mezzo di tempo a disposizione, è consigliabile non aspettare l'ultimo momento per evitare intoppi burocratici. I requisiti per accedere all'Iscro sono piuttosto stringenti.

Possono richiederla solo i professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, escludendo quindi chi ha altre casse previdenziali come avvocati, medici, ingegneri o giornalisti. È necessario essere titolari di partita Iva attiva da almeno tre anni per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione separata. Il requisito reddituale prevede che il reddito da lavoro autonomo del 2025 sia inferiore al 70% della media dei redditi del 2023 e del 2024.

Inoltre, il reddito del 2025 non deve superare i 12.749,18 euro, soglia rivalutata annualmente in base all'Istat. Non si può essere titolari di pensione diretta né beneficiare dell'Assegno di inclusione durante il periodo di fruizione dell'indennità. Infine, bisogna essere in regola con i versamenti previdenziali alla Gestione separata. L'importo mensile dell'Iscro è pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all'anno prima della domanda.

Per il 2026, si considerano i redditi del 2023 e del 2024. L'indennità viene erogata per sei mesi, con un importo minimo garantito di 255,53 euro al mese e un massimo di 800 euro. Per fare un esempio pratico: un grafico freelance con redditi medi di 11.000 euro (12.000 nel 2023 e 10.000 nel 2024) riceverà circa 458 euro al mese, pari al 25% della media diviso sei.

Attenzione: l'aiuto è tassato e concorre alla formazione del reddito, con una ritenuta d'acconto del 20%, salvo per i contribuenti in regime forfettario per i quali la ritenuta non si applica. L'Inps ha chiarito che non possono presentare domanda per il 2026 coloro che hanno già beneficiato dell'Iscro nel 2024 o nel 2025, anche solo per un mese. Queste domande verranno automaticamente respinte.

La misura, nonostante la sua utilità, ha raccolto critiche per il basso tasso di accoglienza: nel 2025 sono state erogate solo 3 milioni di euro a fronte di un gettito contributivo di circa 28 milioni. I motivi principali sono i requisiti reddituali molto severi e la non corretta iscrizione alla Gestione separata da parte di molti professionisti.

L'Istituto, con il messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, ha chiarito che chi ha avuto problemi di iscrizione può regolarizzare la propria posizione per accedere al beneficio. In conclusione, l'Iscro rappresenta un importante strumento di protezione per i lavoratori autonomi, ma richiede una attenta verifica dei requisiti e una domanda tempestiva





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