Iselezioni_Knesset: Analisi_Strategie_Governo_Opusizione

Le consultazioni per il governo israeliano partono il 4 novembre. Gadi Eisenkot cerca alleanze con partiti arabi e ultraortodossi, mentre Netanyahu resta fermo a 53 seggi.

Le consultazioni politiche in Israele per la formazione del nuovo governo sono officially iniziate il 4 novembre, segnando un momento cruciale per la stabilità nazionale. Il Presidente Isaac Herzog ha avviato i colloqui con i rappresentanti dei partiti eletti alla 26ª Knesset, cercando di delineare un possibile esecutivo. La situazione è complessa dato che nessuno dei due principali schieramenti politici possiede la maggioranza assoluta necessaria per governare con efficacia.

La Scissione Politica e I Seggi

Il blocco guidato dall'ex premier Benjamin Netanyahu si è fermato a 53 deputati, risultando esattamente otto unità inferiori ai 61 voti richiesti per una maggioranza netta. Dall'altra parte, l'opposizione sionista, coordinata da Gadi Eisenkot, conta 48 seggi. Questa forza politica è composta da diversi movimenti chiave, tra cui Yashar di Eisenkot, Together di Naftali Bennett, i Democratici di Yair Golan e Yisrael Beytenu di Avigdor Liberman.

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Sebbene la somma dei voti dell'opposizione sionista e dei partiti arabi Ra'am e Lista Unita ammonti a 67 seggi, la creazione di una coalizione governativa stabile rimane bloccata da divergenze ideologiche profonde. La presenza di 19 seggi detenuti dai partiti arabi sta quindi diventando il fattore determinante che complica ogni tentativo di accordo politico immediato.

Le Condizioni Di Eisenkot E L'Appoggio Arabo

Gadi Eisenkot ha espresso disponibilità a formare un esecutivo di minoranza, ma ha posto condizioni rigorose per collaborare con i partiti arabi. Tra i requisiti richiesti figurano il riconoscimento ufficiale di Israele come Stato ebraico, l'accettazione della coscrizione obbligatoria per tutte le minoranze e la definizione ufficiale di Hamas come organizzazione terroristica. Mansour Abbas, leader di Ra'am, ha dichiarato di essere disposto a rispettare queste condizioni, aprendo una breccia per l'ingresso nel governo.

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La Lista Unita, invece, mantiene una posizione piùcauta. Il suo leader, Yousef Jabareen, ha chiarito che fino alla fine dell'occupazione in Cisgiordania, il partito non entrerà a far parte dell'esecutivo. Tuttavia, ha lasciato aperta la possibilità di un sostegno esterno, utilizzando il proprio potere politico per destabilizzare il governo Netanyahu. Questo approccio potrebbe permettere a Eisenkot di governare con l'appoggio esterno, senza integrare i deputati arabi nel gabinetto.

Le Reazioni Di Liberman E Bennett

Avigdor Liberman e Naftali Bennett hanno entrambi comunicato al Presidente Herzog la loro raccomandazione a non affidare l'incarico a Netanyahu, spingendo invece per una esplorazione guidata da Eisenkot. Liberman ha nuovamente escluso categoricamente qualsiasi governo che si basi sui partiti arabi, definendolo politicamente insostenibile e destinandolo a durare meno di un anno. La sua apertura riguarda invece un'alleanza con i partiti ultraortodossi, una strategia che potrebbe alterare gli equilibri interni alla coalizione.

Anche Bennett ha espresso posizioni simili, suggerendo che un governo di coalizione con gli ultraortodossi sia più fattibile rispetto a un accordo con le formazioni arabe. Gli analisti, tra cui Michael Milshtein, sottolineano come le resistenze interne all'opposizione sionista rendano improbabile una collaborazione diretta con i partiti arabi. Questa dinamica costringe Eisenkot a cercare alternative creative per raggiungere il numero sufficiente di voti.

Alternative E Scenario Elettorale

Un'altra possibilità prevede un governo di minoranza guidato da Eisenkot reso possibile dall'astensione dei partiti ultraortodossi, in particolare da Ebraismo della Torah Unito. Se sette deputati di questo gruppo decidessero di non votare o di astenersi durante la fiducia, Netanyahu si troverebbe con soli 46 voti contrari contro i 48 dell'opposizione. In Israele, la fiducia del governo si ottiene con la maggioranza dei voti espressi, non necessariamente con 61 voti favorevoli assoluti.

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Tuttavia, questo scenario richiederebbe concessioni significative sulle esenzioni dal servizio militare, una questione centrale nella campagna elettorale dell'opposizione. L'ipotesi di un governo di unità nazionale con Netanyahu ed Eisenkot, eventualmente con rotazione alla guida, è stata respinta dal Likud. Il Presidente Herzog auspica una soluzione che eviti nuove elezioni, ma l'assenza di fiducia reciproca tra Eisenkot e Netanyahu rende questa opzione molto limitata. Se le consultazioni falliranno, Israele potrebbe tornare alle urne, mentre Netanyahu continuerebbe a guidare il governo uscente.