L'Islam diventerà la più grande religione globale entro il 2035 grazie ai tassi di fertilità. Ecco le proiezioni Pew Research Center per 2035 e 2070.

Il Pew Research Center, un think tank indipendente con sede a Washington, ha pubblicato mercoledì le sue proiezioni demografiche più recenti, annunciando che l' Islam supererà il Cristianesimo nel numero totale di fedeli entro la metà del prossimo decennio. Questa storica sostituzione della prima posizione nella gerarchia religiosa mondiale è guidata principalmente dal tasso di natalità tra le donne musulmane, che risulta significativamente più alto rispetto a quello di qualsiasi altro gruppo religioso esistente. Le stime indicano che la popolazione globale musulmana raggiungerà i 2,57 miliardi di persone entro il 2035, superando la stima di 2,52 miliardi di cristiani per lo stesso anno.

La crescita demografica tra i due gruppi principali

Se le tendenze attuali si confermeranno senza interruzioni, lo studio Pew prevede che entro il 2070 i musulmani saranno in netto vantaggio numerico rispetto ai cristiani, con un totale di 3,6 miliardi di fedeli contro i 3 miliardi di cristiani. In termini di percentuale sulla popolazione totale mondiale, l'Islam rappresenterà il 37% del totale entro il 2070, un aumento marcato rispetto al 26% registrato nel 2020. Il Cristianesimo, al contrario, dovrebbe stabilizzarsi intorno al 29%, mantenendo la seconda posizione nella classifica globale delle fedi ma con una quota relativa in diminuzione.

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I tassi di fertilità come motore del cambiamento

Il fattore determinante per questo spostamento demografico è identificato nell'elevata fertilità presente nel mondo islamico. Durante il periodo di riferimento tra il 2020 e il 2025, ogni donna musulmana ha avuto in media 3,1 figli, un numero superiore alla media di 2,5 figli per ogni donna cristiana. Per mettere questi dati in prospettiva, tutte le altre categorie religiose combinate hanno registrato una media di 1,6 figli per donna nello stesso periodo, una cifra che si colloca al di sotto del tasso di replacement del 2,1 necessario per sostituire una generazione con la successiva. La crescita naturale della popolazione, ovvero l'eccedenza di nascite rispetto ai decessi, rimane quindi il principale motore del cambiamento.

L'impatto dei cambiamenti religiosi

Oltre alla crescita naturale, il Pew Research Center sottolinea che i cambiamenti religiosi, intesi come conversioni da una fede all'altra o l'abbandono di una fede, giocheranno un ruolo secondario ma misurabile. Entrambe le grandi fedi monooteistiche perderanno più aderenti attraverso il switching rispetto a quanti ne guadagneranno, ma il saldo netto per l'Islam sarà meno negativo. Le proiezioni indicano che i musulmani perderanno circa 8 milioni di fedeli a causa di questi scambi tra il 2020 e il 2070, mentre i cristiani ne perderanno ben 105 milioni nello stesso arco di tempo.

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Il destino delle altre fedi e dei non credenti

La popolazione mondiale nel suo complesso è destinata ad aumentare del 29% tra il 2020 e il 2070, e solo l'Islam e il Cristianesimo hanno le proiezioni per tenere il passo o superare questo ritmo di espansione, con incrementi rispettivamente dell'80% e del 30%. Le altre fedi subiscono perdite relative: gli induisti cresceranno in numeri assoluti ma scenderanno al 13,6% della popolazione globale entro il 2070, mentre i buddisti sono previsti in calo numerico e percentuale al 2,5%. I non affiliati a religioni, che includevano il 24% della popolazione nel 2020, scenderanno al 17% nel 2070, in parte a causa del forte calo demografico della Cina, dove risiede la maggior parte degli atei e agnostici al mondo.

Impronte geografiche del futuro religioso

La geografia della religione globale subirà trasformazioni radicali nei prossimi decenni. Nel 2070, il Cristianesimo rimarrà la religione più numerosa negli Stati Uniti, ma non costituirà più la maggioranza assoluta della popolazione. Un cambiamento ancora più drastico riguarderà la concentrazione geografica dei fedeli cristiani: la Repubblica Democratica del Congo supererà gli Stati Uniti diventando il paese con la più alta densità di cristiani. Questo spostamento riflette le dinamiche demografiche regionali e sottolinea come la crescita religiosa sia sempre più legata alle realtà locali e ai tassi di natalità specifici di ogni continente.