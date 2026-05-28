Islanda: il parlamento vota per un referendum sull'adesione all'UE

Il parlamento islandese ha votato giovedì a favore dell'indizione di un referendum il 29 agosto per avviare i colloqui di adesione all'Unione europea, sostenendo il piano in due fasi del governo che potrebbe portare all'adesione al blocco di 27 nazioni nel corso del decennio.

Il parlamento islandese ha votato giovedì a favore dell'indizione di un referendum il 29 agosto per avviare i colloqui di adesione all'Unione europea, sostenendo il piano in due fasi del governo che potrebbe portare all'adesione al blocco di 27 nazioni nel corso del decennio.

Reykjavik nel 2013 ha abbandonato i negoziati dopo quattro anni di trattative quando è salito al potere un governo euroscettico, ma l'aumento del costo della vita e la guerra in Ucraina hanno da allora riacceso l'interesse per l'adesione all'Unione, come dimostrano i sondaggi d'opinione. Se gli elettori si schiereranno a favore della ripresa dei colloqui, i termini finali dell'adesione all'Unione europea dovranno essere approvati in un secondo referendum, mentre un 'no' porrebbe fine ai tentativi di riavviare i negoziati, ha detto il governo.

Molti elettori sono incerti se sostenere o meno l'adesione all'Unione Europea e potrebbero quindi trarre conforto dal processo in due fasi, ha dichiarato Olafur Thordur Hardarson, professore di scienze politiche presso l'Università dell'Islanda.

'La grande percentuale di coloro che non hanno ancora deciso definitivamente se aderire o meno, molti di loro, ovviamente, vogliono il (primo) referendum perché vogliono vedere esattamente quali sono i termini di un potenziale accordo', ha detto. L'adesione di un Paese di circa 400.000 abitanti estenderebbe il raggio d'azione dell'Unione europea nell'Oceano Atlantico settentrionale, in un momento in cui il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump cerca di controllare la Groenlandia, un'isola situata tra l'Islanda e gli Stati Uniti.

'Anche se l'Islanda è un Paese molto piccolo, il fatto di inserirla nella mappa dell'Unione europea avrebbe un vantaggio simbolico', ha dichiarato Hardarson. Nel Parlamento nazionale islandese, che conta 63 seggi, l'Althingi, 34 hanno votato a favore del referendum, mentre 8 lo hanno respinto. 14 membri si sono astenuti, mentre 7 erano assenti, secondo il segretario generale del parlamento.

Il ministro degli esteri Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir a marzo ha dichiarato a Reuters di essere ottimista sul fatto che l'Islanda possa entrare nell'Unione europea già nel 2028, e di aspettarsi che la pesca e l'agricoltura siano i punti più difficili da negoziare





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