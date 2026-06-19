Ismael Koné: l'infortunio terribile alla gamba

Il calciatore Ismael Koné ha subito un infortunio terribile alla gamba durante la seconda giornata dei Mondiali 2026. Il dottor Roberto Pozzoni del Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano ha spiegato l'infortunio in un'intervista alla Gazzetta.

Il calciatore Ismael Koné ha subito un infortunio terribile alla gamba durante la seconda giornata dei Mondiali 2026 . Il dottor Roberto Pozzoni del Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano ha spiegato l'infortunio in un'intervista alla Gazzetta.

Secondo il medico, Koné ha subito una doppia frattura a tibia e perone della gamba sinistra, con uno stop di almeno cinque mesi. Tuttavia, il dottor Pozzoni resta ottimista e spiega che la frattura non è esposta, quindi il calciatore è stato fortunato. La frattura è completa e le due ossa si sono separate creando due monconi di frattura.

Il dottor Pozzoni spiega che il fischietto verde è un antidolorifico molto potente che allevia notevolmente il dolore e consente di trasportare il paziente in ospedale. Il recupero di Koné può andare dai 6 ai 9 mesi e dipende dai mezzi di sintesi utilizzati e dalla guarigione a cui va incontro l'osso. Il calciatore potrebbe tornare a giocare nel 2027, a meno di riprese eccezionali.

L'anticiclone africano sta cuocendo l'Italia con picchi di 39°C e notti infernali, ma scatta l'allerta temporali di calore. Le previsioni meteo indicano che l'ondata di calore potrebbe durare ancora per qualche giorno. La famiglia di un aiuto cuoco morto in ospedale dopo 3 giorni di agonia chiede di sapere la verità. Il meteo sta diventando sempre più caldo e l'anticiclone africano sta stringendo l'Italia in una morsa infernale.

La situazione meteo è critica e le previsioni indicano che l'ondata di calore potrebbe durare ancora per qualche giorno. La famiglia di un aiuto cuoco morto in ospedale dopo 3 giorni di agonia chiede di sapere la verità. Il meteo sta diventando sempre più caldo e l'anticiclone africano sta stringendo l'Italia in una morsa infernale. La situazione meteo è critica e le previsioni indicano che l'ondata di calore potrebbe durare ancora per qualche giorno





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