Ismael Koné operato dopo la frattura alla gamba: lungo stop per il centrocampista del Sassuolo

Grave infortunio per Ismael Koné durante Canada-Qatar. Il giocatore del Sassuolo è stato operato con successo alla gamba sinistra. Attesa per i tempi di recupero.

Nella notte, durante la partita di qualificazione ai Mondiali del 2026 tra Canada e Qatar, il centrocampista canadese Ismael Koné , di proprietà del Sassuolo , ha subito un grave infortunio alla gamba sinistra.

L'incidente è avvenuto in un contrasto di gioco, e il giocatore è stato immediatamente soccorso. Le immagini hanno mostrato la gravità della situazione, con Koné che ha lasciato il campo in barella. La partita, dominata dal Canada con un netto 4-0, è passata in secondo piano rispetto alla preoccupazione per le condizioni del giovane calciatore.

Il Sassuolo ha diramato un comunicato ufficiale nella giornata di oggi, confermando che Koné è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura alla gamba sinistra. L'operazione, eseguita in una clinica specializzata, è perfettamente riuscita. Il club ha spiegato che il calciatore inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo, senza però fornire una tempistica precisa per il suo ritorno in campo.

Si stima comunque che lo stop sarà lungo, con tempi di recupero che potrebbero superare i sei mesi, mettendo a rischio la sua partecipazione alla prossima stagione. Koné, classe 2002, era considerato uno dei talenti più promettenti del calcio canadese. Dopo l'esperienza in MLS con il CF Montréal, era stato acquistato dal Sassuolo nell'estate del 2023 per circa 8 milioni di euro.

Nella squadra emiliana, però, non era riuscito a imporsi come titolare fisso, collezionando 15 presenze in Serie A e una rete. Il suo infortunio rappresenta un duro colpo sia per il club, che perde una pedina importante per il centrocampo, sia per la nazionale canadese, che punta su di lui per il futuro. La notizia ha suscitato grande preoccupazione anche tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il ct del Canada, John Herdman, ha espresso solidarietà al giocatore, sottolineando la sua importanza per la squadra. Intanto, il Sassuolo dovrà valutare eventuali mosse di mercato per sostituire Koné, con il calciomercato invernale ormai alle porte. L'auspicio è che il giovane canadese possa tornare in campo al meglio della forma, dopo un recupero completo e senza conseguenze a lungo termine





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