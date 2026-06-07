L'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi, Mia Ceran, ha commentato l'arrivo di Selvaggia Lucarelli come nuova conduttrice del reality, che sarà registrato nelle Filippine. Mia Ceran ha espresso il suo giudizio positivo sulla scelta di Selvaggia e ha sottolineato che Selvaggia potrebbe funzionare soprattutto nel confronto diretto con i concorrenti.

Isola dei Famosi, l'ex conduttrice Mia Ceran commenta l'arrivo di Selvaggia Lucarelli : 'Sarà interessante vederla alle prese con la conduzione'. L'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi ha espresso il suo giudizio positivo sulla scelta di Selvaggia Lucarelli come nuova conduttrice del reality, che sarà registrato nelle Filippine .

Mia Ceran ha dichiarato di essere curiosa di vedere Selvaggia in un ruolo diverso da quello di opinionista e di pensare che farà bene nel ruolo di conduttrice. Inoltre, ha sottolineato che Selvaggia potrebbe funzionare soprattutto nel confronto diretto con i concorrenti e che ha un rapporto bello di scambio di battute con loro. Mia Ceran ha anche espresso la sua preferenza per il tipo di reality che preferisce, che è diverso da L'Isola dei Famosi con i personaggi noti.

Ha dichiarato di avere un po' d'ansia quando i famosi sono coinvolti e di pensare che Selvaggia abbia un po' d'ansia ma che fa bene ad averla. Infine, ha chiuso con comprensione dicendo che Selvaggia credo abbia un po' d'ansia ma fa bene ad averla e che bisogna avere un po' di ansietta e adrenalina.

Intanto, a Rimini, Vasco Rossi è in concerto e ha dichiarato che non ha bisogno di parlare dal palco, poiché le sue canzoni parlano da sole. Inoltre, a Roma, è stato arrestato Emanuel Iannuzzi, il compagno della mamma di Beatrice, una bambina di due anni che è morta a causa di abusi e maltrattamenti.

La città di Roma è in cima alla classifica degli eventi climatici estremi e il meteo prevede un caldo africano in arrivo con temperature fino a 36 gradi. Da Roma a Milano, le città da bollino rosso. Un terribile incidente stradale ha coinvolto una mamma e un papà che stavano riprendendo i loro figli e un'amica in un locale, poi il terrore: due giovani li hanno inseguiti, li hanno speronati e fatti ribaltare l'auto.

Una ragazza di 16 anni è stata stuprata in strada e un 21enne è stato arrestato, dicendo che la vittima era in stato confusionale. Un residente ha filmato tutto dal balcone. Flavio Cobolli, il tennista in finale al Roland Garros, ha raccontato la sua storia e ha parlato della sua casa a Montecarlo, del rapporto mai decollato con Sinner e dell'amico di 13 anni morto.

Un clandestino ha vinto 500mila euro al Gratta e Vinci, ma non aveva la cittadinanza per ritirarli, quindi i giudici gli hanno dato ragione e gli hanno concesso la cittadinanza. L'autopsia di Beatrice ha svelato l'orrore: le botte, i lividi e il trauma cranico.

'In auto era già morta, potevano salvarla'. Flavio Cobolli si è fermato al quinto set e Zverev ha vinto il Roland Garros. Il nuovo esame di maturità 2026 debutta con un nuovo sistema di valutazione e il voto in condotta sarà decisivo. I vip sono in vacanza: Ilary Blasi ad Atene, Totti in Turchia, Elodie con Diletta Leotta, Belen al polo club, Chiara Ferragni in Spagna.

Selvaggia Lucarelli ha svelato i retroscena dell'Isola dei Famosi: 'Un mese e mezzo nel luogo più sperduto al mondo'. Cosa ha detto. Francesca e Danilo sono la seconda coppia di Temptation Island e hanno dichiarato di conoscere tutte le follower di Francesca a memoria e di guardare tutti i giorni i loro post. Cristiano Malgioglio torna a Tale e Quale e apre a Sanremo, dicendo che vorrebbe provare a vincere.

Ha anche parlato dei Jalisse e di cosa pensa di loro. Balotelli è innamorato e ha parlato della sua manager Angelica Moccia, che lo ha stregato. Matilde Baldi è morta nell'incidente e le chat dell'uomo che l'ha travolta hanno rivelato che era distrutta la Porsche nuova e che era un po' offeso. Donatella Mecchia, la mamma di due bimbe, è morta a 46 anni dopo la caduta a cavallo.

'Era una dottoressa apprezzata e stimata'. A Torino, è stata rubata una casa d'aste con un bottino da oltre un milione di euro. I ladri sono entrati ed usciti in 4 minuti. Vasco Rossi lancerà il 'Giubileo' a Roma nel 2027, una mega festa nazionale per i 50 anni di carriera.

Il programma, le date e i biglietti saranno annunciati presto. Marco Poggi ha dichiarato di non cambiare idea sulla colpevolezza di Alberto Stasi e di pensare che Chiara lo avrebbe detto se Andrea Sempio la infastidiva. Ha anche detto che l'accusa di aver ucciso Chiara non andrà via e che la clinica e la droga avrebbero dovuto essere discusse prima. Sempio è innocente.

Il Roland Garros è in finale con Cobolli e Zverev. L'orario, i precedenti, le quote e dove vederla in tv e streaming anche in chiaro saranno annunciati presto. Un 12enne ha picchiato una ragazzina festeggiante il compleanno al parco e il papà è infuriato. Non possono denunciarlo.

I New York Knicks hanno vinto la gara 2 a San Antonio con un risultato incredibile 104-105. Ai Knicks mancano due vittorie per il titolo. L'influencer leghista Eterno ha provocato e insultato un gruppo di migranti e è stato inseguito e picchiato. Un video lo mostra.

Marco Poggi ha dichiarato di non ricordare più il loro ultimo saluto e di non aver potuto vivere la sua storia con Chiara. I suoi genitori non sono mai crollati. Una palazzina è esplosa e crollata per una fuga di gas. Un uomo di 47 anni è morto e due sono stati feriti. Si cerca una donna dispersa





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