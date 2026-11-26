Pier Silvio Berlusconi ha fermato la messa in onda del reality di Selvaggia Lucarelli su Canale 5. Le puntate girate nelle Filippine rischiano di non uscire.

Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di interrompere la programmazione dell'Isola dei Famosi condotto da Selvaggia Lucarelli su Canale 5. Nonostante le riprese siano state completate nelle Filippine dopo quarantuno giorni di lavoro, la casa di produzione Mediaset ha bloccato l'andata in onda del programma. Questa decisione rappresenta uno stop improvviso a un format che avrebbe dovuto debuttare nelle scorse settimane.

Stop a Canale 5 per Lucarelli

Il primo venerdì disponibile per il debutto era stato identificato nel 4 dicembre, dopo la finale del Grande Fratello Vip. Per quella serata specifica, Canale 5 ha optato per la serie Il Gattopardo, già distribuita da Netflix, lasciando senza palinsesto l'attesissimo reality. Le indiscrezioni riportano che Pier Silvio Berlusconi avrebbe visionato parte del materiale la scorsa settimana, determinando così il rifiuto di trasmettere il prodotto sulla rete principale.

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Tensioni interne a Mediaset

La scelta di bloccare la messa in onda ha generato significativi malumori all'interno di Mediaset. Non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale di cancellazione, ma le tensioni con la casa di produzione sembrano essere aumentate a causa dei tentativi andati a vuoto nel confermare una collocazione natalizia. Davide Maggio ha riferito che si rischia di saltare anche l'appuntamento del 21 dicembre, rendendo incerto il destino dell'edizione realizzata.

Struttura innovativa e futuro streaming

L'Isola dei Famosi si discosta dalle edizioni precedenti introducendo una struttura narrativa già consolidata all'estero con Survivor. Il programma è stato interamente girato nelle Filippine e segna la prima esperienza di Selvaggia Lucarelli nella conduzione di un reality. La presenza di Alvin sul posto ha permesso di completare le registrazioni, ma il montaggio risultava ancora in corso quando è stato preso il decisione di fermare la trasmissione.

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Iperesi dello streaming su Netflix

Le indiscrezioni suggeriscono che l'obiettivo potrebbe essere il passaggio allo streaming, evitando definitivamente la rete terrestre. Questa ipotesi non è stata confermata ufficialmente, ma lo streaming italiano ospita già altri reality di successo. Physical Italia: da 100 a 1 è distribuito su Netflix, mentre The 50 e The Traitors Italia sono visibili su Prime Video, mostrando la strada possibile per il futuro di questo prodotto televisivo.

Conseguenze per il palinsesto estivo

Il blocco del reality ha impatti diretti sul palinsesto estivo di Canale 5 e sull'immagine di Selvaggia Lucarelli. Il suo nome era stato recentemente accostato alla futura conduzione del Grande Fratello Vip, al posto di Ilary Blasi, ma questa situazione incerta potrebbe influenzare le sue prossime opportunità nella conduzione televisiva. La decisione definitiva di Mediaset sulla distribuzione rimane al momento non nota, lasciando gli addetti ai lavori in attesa di sviluppi.