Mediaset ha deciso di affidare a Selvaggia Lucarelli la guida del programma 'Isola dei Famosi'. Lo show sarà girato a giugno nelle Filippine e sarà trasmesso in differita per la prima volta. Andrà infatti in onda in autunno su Canale 5.

Isola dei Famosi: Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice. Svelati i primi 4 naufraghi. Mediaset ha deciso di affidarle la guida del programma, che nell'ultima edizione era stato condotto da Veronica Gentili con poco successo in termini di share.

Lo show sarà girato a giugno nelle Filippine e sarà trasmesso in differita per la prima volta. Andrà infatti in onda in autunno su Canale 5. Per questo motivo, si legge ancora sul settimanale, SMilly Carlucci avrebbe intenzione di cambiare gran parte della squadra storica di cinque giudici, formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e, appunto, Selvaggia Lucarelli. Vasco in concerto a Rimini: 'Non parlo dal palco?

Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni. Per chi vuole intendere, gli altri si f*ttano'. Beatrice morta a 2 anni: le foto dopo le botte e i video in cui la costringevano a fumare. Arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della mamma Estate.

Roma in cima alla classifica degli eventi climatici estremi: ecco il meteo della Capitale e cosa dobbiamo aspettarci. Paolo Sorrentino, l'attico d'epoca a Roma: il salone come galleria d'arte, lo studio per i copioni e il vicino di casa Matteo Garrone. Beatrice uccisa di botte a 2 anni, il castello di bugie della mamma: l'ultima notte e il viaggio in auto col corpicino.

'Era violenta da quando c'era lui'. Ilary Blasi, la prima comunione di Isabel: i look (del brand di Belen) della cerimonia, la foto di famiglia con Bastian e il giallo di Francesco Totti. Beatrice morta a 2 anni, Iannuzzi trasferito e in isolamento: scontro sfiorato in carcere con il papà della bimba. Lui e la madre rischiano fino a 24 anni.

Chiara Poggi non ha aperto al suo assassino, ha tolto l'allarme per far uscire i gatti': la tesi della procura. Cosa cambia per Sempio e Stasi. Roland Garros diretta, gli ottavi di finale: Cobolli vince con Svajda e vola ai quarti, oggi in campo Berrettini e Arnaldi. Orari e dove vederli (in tv e streaming).

Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice: 'Lascia Ballando con le Stelle'. Svelati i primi 4 naufraghi. La volta buona salta la diretta, la delusione dei telespettatori: 'Non è professionale'. Cosa è successo a Caterina Balivo.

Gianmarco Tamberi: 'Con la diagnosi tutto è precipitato. È tornato il mio nemico, non riuscivo a respirare, mi sono rifugiato nel cibo'. Lucio Presta: 'Odio Sonia Bruganelli da quando la conosco. Bonolis ha la sindrome di Stoccolma.

Amadeus? Una tragedia quando sposi la donna sbagliata'. Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme: 'Lui non può vivere senza di lei'. Cosa è successo.

Martina De Ioannon: 'Ecco cosa mi sono rifatta. Spero che sia la mia prima e ultima volta che vi do delucidazioni su questa cosa'. Cavalli impazziti sulla Colombo, chi è il vigile che li ha fatti imbizzarrire: il lavoro con le caldaie, il concorso, i botti e la confessione. Sinner, scatta il piano Wimbledon: esami medici, riposo assoluto e allenamenti graduali.

Come sta Jannik dopo il malore a Parigi. Verzeni, la sentenza: 'Sharon uccisa per noia, Moussa Sangare agì come un killer'. Perizia psichiatrica e aggravant: perché è stato condannato all'ergastolo. Ilary Blasi, la prima comunione di Isabel: i look (del brand di Belen) della cerimonia, la foto di famiglia con Bastian e il giallo di Francesco Totti.

Riso Arborio, la classifica del Gambero Rosso. Consistenza, aromi e masticazione: come riconoscere i migliori e i peggiori. Ragazzino di 12 anni tenta di accoltellare il prof: 'Nessun pentimento, strage sfiorata'. Il docente aggredito: 'È stato adescato'.

Don Daglow: 'Da papà dei videogiochi vi dico: 'Attenti alla dipendenza'. La mia storia? Colpo di fortuna, ecco cosa è successo'





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Isola Dei Famosi Selvaggia Lucarelli Mediaset Reality Televisione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Milly Carlucci rompe il silenzio sul futuro di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le StelleMilly Carlucci preoccupata di perdere Selvaggia Lucarelli? Le sue parole chiariscono tutto.

Read more »

Isola dei Famosi, ex naufrago senza freni su Selvaggia Lucarelli: 'Con lei il reality rischia grosso'Ex naufrago contro Selvaggia Lucarelli: parole durissime sul suo possibile approdo all'Isola dei Famosi

Read more »

Isola dei Famosi, Milton Morales escluso all’ultimo: “Mi tengono come riserva”Milton Morales escluso da L’Isola dei Famosi, ecco cosa è successo e perché è diventato una riserva della nuova edizione.

Read more »

Isola dei Famosi: Pierpaolo Pretelli e Zeudi Di Palma tra i naufraghi della nuova edizioneChi svela i primi nomi dell'Isola dei Famosi: ecco chi potrebbe partire

Read more »