L'Isola dei Famosi è sospesa per ora. Selvaggia Lucarelli, Alvin e Pier Silvio Berlusconi affrontano l'incertezza tra streaming su Mediaset Infinity e stop definitivo.

Il reality show Isola dei Famosi non andrà in onda sui televisori almeno per il momento. Questa indiscrezione, lanciata nelle scorse ore dal giornalista Davide Maggio, ha scatenato un dibattito acceso sui social media riguardo alla nuova edizione del programma di Canale 5.

Il reality, già registrato mesi fa per la prima volta nella sua storia senza la diretta televisiva, è stato affidato alla conduzione di Selvaggia Lucarelli. La decisione di bloccare la messa in onda pare essere stata presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi, che dopo aver visionato il materiale la settimana scorsa avrebbe optato per lo stop.

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Reazioni di Selvaggia Lucarelli sui social

Su piattaforma X, Selvaggia Lucarelli ha risposto a un post riguardante la sospensione della messa in onda dell'Isola dei Famosi. Un utente aveva scritto: In questo caso servirebbe una newsletter su questo argomento, ma Selvaggia sicuramente non è colei che può occuparsene, rilanciando la notizia di Davide Maggio riguardo all'incertezza sul futuro della nuova edizione.

A questo commento Selvaggia Lucarelli ha voluto rispondere con fermezza: So semplicemente attendere il momento perfetto. Per il momento, dunque, nulla di più sulla decisione di Berlusconi da parte della conduttrice, che della sua esperienza come conduttrice dell'Isola dei Famosi aveva parlato con grande entusiasmo durante le registrazioni.

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Esperienza nelle Filippine e staff del programma

Al di là di come andrà, di cosa si dirà, essere la conduttrice è stato gioia e fatica ma soprattutto un onore, ha dichiarato Selvaggia Lucarelli nel post pubblicato alla fine delle registrazioni nelle Filippine lo scorso 17 luglio. Rivolgendosi allo staff del programma, ha aggiunto: Sappiate che non ho mai perso di vista una cosa: e cioè che sono l'ultimo anello di una catena straordinaria.

Il volto che porta alla luce il lavoro di tutti, e per questo il mio cuore è colmo di profonda e immensa gratitudine verso ognuno di voi, ha sottolineato Selvaggia Lucarelli. Tra le ipotesi sul tavolo per la messa in onda di questa edizione dell'Isola dei Famosi con Selvaggia Lucarelli conduttrice e Alvin inviato, circola anche la possibilità di una distribuzione esclusivamente in streaming su Mediaset Infinity anziché nelle prime serate di Canale 5.

Strategia Mediaset e futuro del reality

Lo scenario rimetterebbe in discussione i piani dopo che la stessa Lucarelli, al Festival dello Spettacolo di Milano, aveva parlato di un cast stellare e di un debutto imminente. Raccontando anche le sue prime esitazioni, aveva ammesso: Quando mi è stato proposto di fare la conduttrice io ho detto al mio agente: ma io non so se sono capace.

Hai descritto anche le dinamiche esplose subito nel gruppo: Non sembravano fossero lì da due o tre giorni, ma da sei mesi, ha raccontato Selvaggia Lucarelli. Ora non resta che attendere comunicazioni ufficiali da Mediaset per chiarire se il programma arriverà in streaming o se ci sarà un nuovo candidato per la conduzione di Canale 5.