Isole Canarie, sbarchi di migranti in forte aumento: 3.261 soccorsi in sei giorni

Nei primi sei giorni di novembre sono stati soccorsi 3.261 migranti alle Isole Canarie: le autorità regionali parlano di flussi insostenibili.

Gli arrivi di migranti nelle Isole Canarie, arcipelago spagnolo nell'Oceano Atlantico, hanno subito un'accelerazione nel corso di questa settimana. Il servizio di soccorso marittimo spagnolo ha tratto in salvo 3.261 migranti nei primi sei giorni di novembre 2026, e venerdì 6 novembre le autorità regionali hanno dichiarato che il numero di arrivi è insostenibile.

Il presidente regionale Fernando Clavijo ha affermato che l'ondata di migranti si stava avvicinando ai livelli record registrati nel 2024. Secondo Clavijo, in alcuni giorni il ritmo attuale delle partenze era addirittura superiore a quello di due anni fa.

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Soccorsi a La Restinga nella notte di giovedì 5 novembre

Nella notte di giovedì 5 novembre il servizio di soccorso marittimo spagnolo ha recuperato circa 500 persone da due imbarcazioni, con un solo cadavere ritrovato tra i soccorsi. Le operazioni hanno portato centinaia di migranti al porto di La Restinga, sull'isola di El Hierro.

Le immagini diffuse dall'agenzia Reuters mostrano il porto affollato di persone appena sbarcate. La scena riflette il ritmo degli arrivi registrato nei giorni precedenti, con imbarcazioni spesso sovraffollate che navigano in condizioni del mare difficili.

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I tentativi di attraversamento della rotta atlantica si intensificano in genere nei mesi autunnali, quando le condizioni del mare lungo il percorso sono generalmente più calme e favorevoli. Clavijo ha collegato proprio la calma del mare all'attuale ondata di partenze verso le isole.

Fernando Clavijo denuncia flussi insostenibili a El Hierro

Il presidente Fernando Clavijo ha definito la situazione a El Hierro assolutamente insostenibile. L'isola ospita circa 11.400 residenti ed è uno dei principali punti di ingresso in Europa per i migranti che arrivano dall'Africa occidentale.

Nonostante l'ondata attuale, i dati mostrano un quadro più ampio. Gli arrivi di migranti sono diminuiti di quasi il 61% nei primi 10 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2024, un confronto che aiuta a leggere la portata della nuova accelerazione.

Sanità e trasporti sotto pressione nelle Isole Canarie

Gli arrivi di migranti stanno mettendo a dura prova i servizi sanitari e di trasporto dell'arcipelago, ha spiegato Clavijo. Gli autobus sono stati dirottati verso le operazioni di gestione dei migranti, mentre personale medico è stato trasferito da altre isole a La Restinga.

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Nelle ultime settimane almeno nove migranti sono morti al largo delle Isole Canarie spagnole. Un neonato in condizioni critiche è stato inoltre trasportato in elicottero in ospedale subito dopo l'arrivo, mentre migliaia di altre persone sono state salvate durante la stessa fase di flussi.

La rotta atlantica dall'Africa occidentale alle Isole Canarie è considerata una delle traversate migratorie più letali al mondo. Ogni anno migliaia di migranti affrontano il viaggio su imbarcazioni sovraffollate, nonostante il mare agitato, le forti correnti e le lunghe distanze da percorrere.