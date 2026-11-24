Le Isole Salomone hanno notificato alla Cina la fine del patto del 2022. Il Primo Ministro Matthew Wale firmerà un nuovo trattato con l'Australia per la sicurezza regionale.

Le Isole Salomone hanno formalmente comunicato alla Cina la decisione di non rinnovare l'accordo sulla sicurezza firmato nel 2022, segnando una svolta decisiva nella politica estera del Pacifico. Questa mossa strategica avviene nel contesto delle tensioni geopolitiche crescenti nella regione e precede direttamente la visita ufficiale del Primo Ministro Matthew Wale in Australia, prevista per mercoledì. La scelta di Pechino di non estendere il patto quinquennale, la cui scadenza è fissata per aprile, riflette un cambio di rotta significativo guidato dal governo neoeletto.

Dettagli sull'accordo e scadenza aprile

Secondo quanto riportato martedì dal quotidiano Sydney Morning Herald, citando fonti anonime del governo salomonese, la decisione di terminare il trattato con la Cina era già stata resa nota a Pechino in tempi recenti. L'accordo originale, stipulato nel 2022, prevedeva una durata di cinque anni e avrebbe dovuto essere rinnovato automaticamente o sottoposto a negoziati prima della sua scadenza naturale nel prossimo mese di aprile. La mancata estensione del patto rappresenta la prima azione concreta del nuovo mandato del Primo Ministro Matthew Wale, che ha preso le distanze dalle strutture di sicurezza precedenti durante la sua campagna elettorale.

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Nuovo trattato con Anthony Albanese

In sostituzione del legame con la Cina, le Isole Salomone e l'Australia si apprestano a siglare un nuovo trattato globale che cementerà l'alleanza strategica tra i due paesi. Quando il Primo Ministro Matthew Wale incontrerà il suo omologo australiano Anthony Albanese mercoledì, la firma di questo nuovo accordo dovrebbe consolidare ufficialmente l'Australia come il principale partner in materia di sicurezza della nazione del Pacifico. Questo passaggio segna il culmine di un processo di riavvicinamento iniziato nel luglio scorso, quando i due governi avevano già annunciato l'intenzione di approfondire i legami bilaterali in risposta alle preoccupazioni condivise sulla stabilità regionale.

Contesto elettorale e posizione strategica

La decisione di cambiare partner di sicurezza non è casuale, ma radicata nelle dinamiche politiche interne e nella geografia delle Isole Salomone. Situata strategicamente a 1.600 chilometri (990 miglia) a nord-est dell'Australia, l'arcipelago ha visto i suoi stretti legami con la Cina emergere come una delle principali preoccupazioni per gli elettori durante le elezioni di maggio. Queste consultazioni elettorali hanno portato all'ascesa di Matthew Wale alla carica di Primo Ministro, promettendo di ristabilire un equilibrio diplomatico e prioritizzare le relazioni tradizionali con Canberra. La nuova direzione politica mira a rispondere direttamente alle ansie della popolazione riguardo all'influenza esterna nella regione.

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Reazioni diplomatiche e tensioni regionali

Nonostante la gravità dell'annuncio, i canali diplomatici diretti hanno mantenuto un tono cauto nelle immediate vicinanze della notizia. Il Ministero degli Esteri cinese, il Ministero degli Esteri australiano e l'ambasciata delle Isole Salomone a Canberra non hanno fornito risposte immediate alle richieste di commento formulate dal giornale che ha reso pubblica la notizia. Tuttavia, le tensioni sono già palpabili a livello regionale, specialmente dopo che Australia e Isole Salomone avevano criticato congiuntamente nel luglio scorso il test cinese di un missile balistico lanciato da un sottomarino a propulsione nucleare nel Pacifico. Queste critiche avevano già segnalato una divergenza di opinioni sulla condotta di Pechino.

Preoccupazioni di Canberra e Washington

La mossa delle Isole Salomone si inserisce in un quadro più ampio di inquietudine espressa da Canberra e Washington negli ultimi anni riguardo alla crescente influenza di Pechino nel Pacifico. La crescente presenza cinese nella regione era percepita come una minaccia potenziale alla sicurezza e alla sovranità dei paesi vicini. La firma del nuovo trattato con l'Australia non è solo un gesto simbolico di amicizia, ma una misura concreta per bilanciare l'espansione geopolitica cinese. Questa alleanza rafforzata dovrebbe garantire maggiore stabilità e capacità di risposta alle sfide di sicurezza comuni, definendo un nuovo ordine regionale basato su Partnership strategiche consolidate con gli alleati occidentali tradizionali.