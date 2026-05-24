Israel announces it would remain free to act against threats in Lebanon during a phone call with Trump

According to a source, Trump reaffirmed his commitment to the principle of Israeli freedom of action against threats in all arenas, including Lebanon.

Gerusalemme, 24 maggio (Reuters) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una telefonata per discutere di un accordo emergente tra Washington e l’ Iran .

Netanyahu ha detto che Israelemaintainrà la libertà di azione contro minacce in Libano, mentre Trump ha detto che gli Stati Uniti e l’Iran hanno ampiamente negoziato un memorandum d’intesa per riaprire lo Stretto di Hormuz. Netanyahu ha enfatizzato che Israele rimarrà libera di agire contro minacce in tutti i campi, compreso Libano, mentre Trump ha ribadito e sostenuto questa posizione.

Le aspettative di una svolta imminente nella guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sono cresciute dopo che Trump ha parlato di un accordo emergente che potrebbe riaprire lo Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere che resterà fermo nei negoziati per il distacco del programma nucleare iraniano e per la rimozione di tutto l’uranio arricchito dalla regione. Netanyahu ha dichiarato che non si dovrebbero accettare i pacchetti senza queste condizioni soddisfatto.

Le trattative tra gli Stati Uniti, Israele, Iran e Pakistan per raggiungere una tregua sono state in corso da tre mesi, ma ancora non stupore sapore di successo





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran United States United Nations Hezbollah Strait Of Hormuz Israeli-Palestinian Conflict Leon P. Panetta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Western powers press Israel to rein in settlers, halt expansionROME, May 22 (Reuters) - Israel must halt the expansion of settlements in the West Bank and curb growing settler violence, seven major Western nations said on Friday, acc… Leggi

Read more »

Six Lebanese paramedics killed in Israeli strikes on southern LebanonSix Lebanese paramedics were killed in two Israeli strikes on southern Lebanon within a span of 24 hours, with the health ministry condemning the attacks as violations of international law.

Read more »

Six Lebanese paramedics killed in Israeli strikes in southern LebanonThe Lebanese health ministry condemned the attacks as violations of international law, pointing out that six people, including two medics, had been killed in two strikes in a span of 24 hours. The incidents occurred in Hanaway and Deir Qanoun En-Nahr.

Read more »

Trump balla la 'Trump Dance' sulle note di Ymca a un evento politico a New York(Agenzia Vista) New York, 22 maggio 2026 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto un intervento durante il suo rally a Suffern, New York. Al termine del suo discorso Trump ha ballato...

Read more »